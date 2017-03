Thu hồi đất phải minh bạch

Sửa đổi Luật Đất đai để dân có lợi hơn Ngày 31-10, trao đổi với báo chí bên lề hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang cho biết: Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi lần này hướng đến mục tiêu là đất phải được sử dụng hiệu quả hơn, dân được lợi hơn, đồng thời khiếu kiện và tham nhũng liên quan đến đất đai cũng sẽ giảm đi. Cũng theo ông Quang, trong quá trình bàn thảo xây dựng luật cũng có ý kiến cho rằng nên tư nhân hóa đất đai. Nhưng nếu như vậy, người nào cũng khư khư giữ lấy đất thì không thể đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng được. “Ngày 30-10, tôi báo cáo với Tổng Bí thư là trong Hiến pháp có nói về vấn đề trưng mua, trưng dụng. Nhưng lần này cùng với việc sửa đổi Luật Đất đai thì chúng ta cũng sửa đổi Hiến pháp, trong đó thống nhất không đề cập đến việc trưng mua, trưng dụng nữa. Nếu chúng ta trưng mua thì rất khó vì đất đai chưa được tư nhân hóa đất đai” - ông Quang nói Ông Quang cũng khẳng định thời gian qua việc thu hồi đất thường làm nảy sinh rất nhiều vấn đề xã hội. Lần này chúng ta sẽ giải quyết căn cơ các vấn đề đó, bảo đảm được lợi ích cho người dân. Cụ thể, như quy định về xử lý chênh lệch địa tô thì người dân cũng đã có một phần. Ngoài ra, việc thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện cũng sẽ được quản lý chặt chẽ. THÀNH VĂN ghi Quy định hiện hành chưa rõ ràng Theo Luật Đất đai 2003, dự án công ích thì Nhà nước thu hồi đất, còn dự án kinh doanh do chủ đầu tư thỏa thuận với người dân. Tuy nhiên, đến các văn bản dưới luật, cụ thể là Nghị định 84/2007, ranh giới này gần như bị xóa nhòa. Theo Nghị định 84, thậm chí trung tâm thương mại, khách sạn cao cấp cũng có thể được Nhà nước thu hồi đất. Điều kiện là dự án phải nằm trong quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt. Như thế thì gần như dự án kinh doanh nào cũng có thể thuộc diện thu hồi đất. Dự án nào mà không được phê duyệt quy hoạch, không nhằm mục đích phát triển kinh tế? Luật sư NGUYỄN THỊ CAM, nguyên Trưởng bộ môn Luật Đất đai ĐH Luật TP.HCM Có việc doanh nghiệp “mượn tay” Nhà nước Đã có tình trạng doanh nghiệp rỉ tai nhau nên nhờ tới Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng thu hồi đất. Đổi lại, họ sẽ chi trả kinh phí bồi thường và “bồi dưỡng” cho ban này. Ông LÊ NGỌC TÚ, Giám đốc Công ty Nhà Bình Dân, cho biết tại hội thảo ngày 13-7 về “Cơ chế thu hồi đất” do Hiệp hội Bất động sản TP.HCM tổ chức Cảnh giác cơ chế thu hồi đất dự án kinh doanh Cần hết sức cảnh giác với cơ chế thu hồi đất dự án kinh doanh, bởi ranh giới dự án thuộc diện thu hồi đất và dự án buộc phải thỏa thuận rất mong manh. Theo quy định, dự án thuộc trường hợp đặc biệt quan trọng sẽ do Chính phủ, Quốc hội hoặc Thủ tướng chấp thuận đầu tư. Các dự án xếp loại quan trọng cũng được địa phương ra quyết định thu hồi đất. Tuy nhiên, dự án như thế nào là quan trọng, là rất quan trọng? Quy định pháp luật không rõ ràng, người dân không biết đường nào mà lần. TS TRẦN QUANG HUY, giảng viên ĐH Luật Hà Nội