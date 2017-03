Thu hồi hai dự án “treo”

Theo đó, quyết định chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án khu dân cư tái định cư (57,4 ha) tại phường 5, TP Tân An, do chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Quân đã có văn bản đề nghị tạm dừng thực hiện dự án; quyết định chấm dứt thực hiện dự án đầu tư kho tồn trữ lúa gạo và nhà máy xay xát, chế biến gạo (40.169,5 m2) tại xã Hướng Thọ Phú, TP Tân An, do chủ đầu tư là Công ty TNHH Phước Thịnh đã có văn bản đề nghị chuyển đổi chủ đầu tư thực hiện dự án.

TƯỜNG VÂN