Thu hồi khu “đất vàng” hơn 2.000m2

Đây là quyết định được đưa ra sau gần một năm kể từ khi Thanh tra TP kết luận quá trình đầu tư, chuyển nhượng dự án trên khu đất... có nhiều sai phạm.





Khu “đất vàng” 107-107B Trần Hưng Đạo, phường 6, quận 5, TP.HCM - Ảnh: Minh Đức



Theo GIÁNG HƯƠNG (TTO)



UBND TP cũng quyết định thu hồi, hủy bỏ nội dung của văn bản trước đây (năm 2007) chấp thuận cho Công ty Quản lý và phát triển nhà quận 5 được hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần sản xuất thương mại May Sài Gòn và Công ty cổ phần xây dựng công trình - đầu tư địa ốc Hồng Quang thành lập một pháp nhân để đầu tư dự án cao ốc trên khu đất 107-107B Trần Hưng Đạo.Khu đất nói trên có diện tích 2.245m2, gồm hai khu nhỏ.Khu 1.240m2 tại số 107 Trần Hưng Đạo do Công ty sản xuất xuất nhập khẩu May Sài Gòn (nay là Công ty cổ phần sản xuất thương mại May Sài Gòn) quản lý, đến năm 2007 UBND TP đồng ý bán chỉ định khu đất này cho công ty với giá 101 tỉ đồng (tính tròn) để hợp tác đầu tư dự án cao ốc Đại Thế Giới.Tương tự, khu đất bên cạnh (1.000m2) tại số 107B Trần Hưng Đạo cũng được bán chỉ định với giá 84 tỉ đồng để Công ty Quản lý và phát triển nhà quận 5 hợp tác đầu tư dự án cao ốc Đại Thế Giới.Sau khi được bán chỉ định, toàn bộ khu đất trên được “sang tay” lòng vòng, không thành lập pháp nhân để hợp tác đầu tư và triển khai dự án đúng như phương án được UBND TP chấp thuận.