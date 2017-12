Thu hồi mặt bằng cho thuê quán bar Las Vegas ở quận 1

UBND TP.HCM vừa có công văn gửi Công an TP.HCM, các sở, ngành có liên quan về việc vi phạm nhiều lần của quán bar Las Vegas, 212 Nguyễn Trãi (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1).



Bar 212 Nguyễn Trãi được xem là nơi tụ tập của nhiều dân chơi bị lực lượng chức năng thường xuyên "sờ gáy". Ảnh: L. THOA

Theo đó, bar Las Vegas trong quá trình hoạt động kinh doanh thường xuyên gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, không đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy, để khách sử dụng ma túy tại nơi kinh doanh và nhân viên của doanh nghiệp cũng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.