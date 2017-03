Thu hồi tiền sai phạm trong quyết toán làm quy hoạch

(PL)- Thu hồi và giảm trừ trên 1 tỉ đồng do sai phạm trong quyết toán lập đồ án quy hoạch chi tiết tại các quận Ngô Quyền, Dương Kinh, Hải An, An Dương, Thủy Nguyên (Hải Phòng).

Đó là nội dung đáng chú ý tại kết luận thanh tra công tác quản lý quy hoạch xây dựng tại TP Hải Phòng của Bộ Xây dựng mới đây. Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu Sở Xây dựng TP Hải Phòng kiểm tra tất cả đồ án đã và đang thực hiện, đồng thời quyết toán kinh phí đúng theo số lượng, chất lượng, nội dung của từng đồ án. Với Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Bộ Xây dựng yêu cầu điều chỉnh quy hoạch chi tiết hoặc thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Vinashin Đình Vũ thuộc KCN Đình Vũ tại phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng. Dự án này do Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Phà Rừng làm chủ đầu tư. Nguyên do quy hoạch chi tiết của dự án đã quá ba năm nhưng không triển khai thực hiện được, chủ đầu tư không đủ năng lực tài chính. HOÀNG VÂN