Thư ký tòa nhận hối lộ được tại ngoại

Lúc 11 giờ 30 ngày 16-1, tại TAND TP Biên Hòa, Từ Ngọc Cương hứa giúp đỡ giảm án cho em trai bà Phạm Thị Dịu (ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa) và đã nhận 3 triệu đồng của bà Dịu. Sau đó, Cương tiếp tục vòi thêm 20 triệu đồng. Đến 16 giờ 30 cùng ngày, tại quán cà phê Q-Treo (phường Thống Nhất), khi Cương đang nhận 15 triệu đồng từ bà Dịu thì bị trinh sát Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Biên Hòa bắt quả tang.

Tại Công an phường Thống Nhất, công an đã thu giữ 3 triệu đồng trong người Cương mà bà Dịu đưa tại tòa án vào buổi sáng. Đến ngày 18-1, sau khi bà Dịu cung cấp bảy đoạn ghi âm các cuộc trao đổi để giảm án cho em trai bà Dịu là Phạm Văn Duy (về tội cố ý gây thương tích) thì ông Cương đã thừa nhận hành vi của mình. Ngày 25-1 (tức mùng 3 tết Nhâm Thìn), bị can Cương đã được tại ngoại.

DUY ĐÔNG