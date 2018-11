Thứ trưởng Bộ Công an: Kiên quyết xử lý vi phạm về PCCC

Báo cáo cho thấy qua năm năm triển khai thực hiện kế hoạch, công an các đơn vị, địa phương đã có nhiều cố gắng nỗ lực, đạt được những kết quả tích cực; từng bước ngăn chặn, kìm chế được số vụ cháy, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra… Công an các tỉnh, TP đã phân loại, lập hồ sơ quản lý PCCC đối với 259.128 cơ sở thuộc diện quản lý PCCC, trong đó có 104.514 cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ. Cạnh đó, đã tiến hành 365 cuộc thanh tra; tổ chức 1.471.401 lượt kiểm tra an toàn PCCC đối với 259.128 cơ sở thuộc diện quản lý PCCC; đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt đối với 70.379 trường hợp vi phạm về PCCC với tổng số tiền nộp ngân sách gần 189,3 tỉ đồng, đình chỉ hoạt động 1.115 trường hợp vi phạm về PCCC...