Thủ tướng chỉ đạo cứu chữa nạn nhân vụ sập cầu treo

Về vụ sập cầu treo tại bản Chu Va 6, xã Sơn Bình (huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu), ngày 25-2, Thủ tướng có công điện, yêu cầu UBND tỉnh Lai Châu chỉ đạo khẩn trương cứu chữa người bị thương, động viên, thăm hỏi gia đình có người chết và tiếp tục chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn sập cầu treo nêu trên; bắc cầu tạm để nhân dân đi lại, ổn định đời sống và trật tự xã hội khu vực xảy ra sự cố.

Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các địa phương trên cả nước kiểm tra và tăng cường độ an toàn của các cầu cáp treo, cầu tạm trên địa bàn, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, tránh để xảy ra tai nạn tương tự.

Cùng ngày, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia gửi lời chia buồn đến các gia đình bị nạn do lật sập cầu treo vừa qua. Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo lãnh đạo tỉnh Lai Châu và các tỉnh khác trong toàn quốc khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống cầu treo, cầu yếu trong địa phương mình, báo cáo cấp có thẩm quyền và hướng khắc phục; yêu cầu cơ quan công an điều tra nhanh chóng, nghiêm túc, chính xác nguyên nhân dẫn đến tai nạn đau lòng này để có biện pháp xử lý nghiêm minh, triệt để.

AS