Thủ tướng: Cùng nhau giữ hòa bình trên mỗi ngọn sóng biển Đông

Hôm qua (8-6), Bộ TN&MT đã chính thức khởi động, tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và kỷ niệm Ngày Đại dương Thế giới. Phát biểu tại lễ mít tinh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ TN&MT chủ trì cùng các bộ, ngành, địa phương trực tiếp kiểm tra, rà soát tất cả dự án xả thải ra môi trường biển, kiên quyết xử lý nghiêm bất kỳ cá nhân, tổ chức nào có hành vi vi phạm.



Tại buổi lễ, Thủ tướng đặt ra bảy yêu cầu đối với các bộ, ngành, địa phương, hướng tới mục tiêu đưa nước ta sớm trở thành một quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng và lợi ích quốc gia trên biển bằng các biện pháp hòa bình theo luật pháp quốc tế.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có bài phát biểu nhấn mạnh về vấn đề chủ quyền biển, đảo Việt Nam cũng như xử lý nghiêm các hành động xả thải ra môi trường biển. Ảnh: VGP

“Chúng ta phải cùng nhau gìn giữ hòa bình trên mỗi ngọn sóng của biển Đông, là tiền đề để xây dựng nước ta trở thành một quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển. Đó là niềm mong ước, khát vọng hàng ngàn năm của dân tộc ta và là trách nhiệm, nghĩa vụ lớn lao được các thế hệ tiền nhân, các hùng binh Hoàng Sa năm xưa trao truyền cho những thế hệ con cháu chúng ta hôm nay và mai sau, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam ủng hộ các nước có lợi ích ở biển Đông có những hành động thiết thực góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không và bảo vệ môi trường biển. Việt Nam kiên trì, kiên quyết yêu cầu các bên liên quan giải quyết những khác biệt và tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC); tôn trọng tiến trình ngoại giao và pháp lý; tăng cường sự tin cậy lẫn nhau; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực; tiến hành đàm phán thực chất để sớm ký kết Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC).

Thủ tướng yêu cầu phát huy hiệu quả nguồn tài nguyên biển cho phát triển kinh tế-xã hội. Mục tiêu đến năm 2020, kinh tế biển và ven biển đóng góp khoảng 53%-55% GDP và 60% kim ngạch xuất khẩu cả nước. Hoàn thiện thể chế chính sách, pháp luật về biển và hải đảo. Thứ ba, đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học biển và hải đảo.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam kiên trì, kiên quyết yêu cầu các bên liên quan giải quyết những khác biệt và tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế. Ảnh CTV

Huy động, thu hút mọi nguồn lực để phát triển kinh tế biển. Thực hiện các chính sách, giải pháp cụ thể, phù hợp để bảo đảm sinh kế, nâng cao đời sống nhân dân vùng biển, đảo; tạo thuận lợi cho người dân bám biển, phát triển kinh tế biển và làm giàu từ biển.

Thủ tướng nêu rõ bảo vệ môi trường biển là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên, lâu dài. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là vùng biển ven bờ; ứng phó kịp thời với các sự cố môi trường.



Chủ động phòng tránh thiên tai, nâng cao hiệu quả công tác dự báo khí tượng thủy văn biển; dự báo, cảnh báo thiên tai, giám sát biến đổi khí hậu. Thứ bảy, chủ động đẩy mạnh hợp tác quốc tế về biển và hải đảo một cách thiết thực, hiệu quả trong khai thác bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, cứu hộ, cứu nạn trên biển, xử lý ô nhiễm môi trường biển xuyên biên giới, biến đổi khí hậu và nước biển dâng...

“Tôi tin tưởng rằng với lòng yêu nước nồng nàn, mỗi người dân Việt Nam chúng ta sẽ tiếp nối, phát huy truyền thống anh dũng, kiên cường bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; khai thác, sử dụng bền vững, hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, phát triển kinh tế biển thành công, hợp tác cùng cộng đồng quốc tế bảo vệ đại dương xanh và hành tinh xanh” - Thủ tướng nói.

ĐẶNG TRUNG