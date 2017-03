Thủ tướng đăng đàn trả lời chất vấn về quan hệ Việt-Trung

Trong nhiều chất vấn được gửi tới Thủ tướng ở kỳ họp QH này, có ba chất vấn của đại biểu Nguyễn Anh Sơn (Nam Định), Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM), Lê Nam (Thanh Hóa) liên quan đến biển Đông, bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia trong quan hệ Việt-Trung.

Đây là chủ đề chất vấn duy nhất được Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đề nghị và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lựa chọn trả lời trực tiếp trước QH.

Ngay đầu phần trả lời, Thủ tướng nhấn mạnh các vấn đề này, “theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ đã nhiều lần trình bày với QH”. Theo đó, lập trường, chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước là rõ ràng, nhất quán, cơ bản là phù hợp và đã đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức.



Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với các đại biểu Quốc hội trong giờ nghỉ giải lao sáng 18-11.

Về giải pháp tiếp theo, Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước tiếp tục kiên định, kiên trì thực hiện, kết hợp hiệu quả các lập trường, quan điểm, chủ trương, trong đó nhấn mạnh ba điểm.

Thứ nhất, VN chân thành, làm hết sức mình để tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, cùng phát triển với TQ trên tất cả lĩnh vực.

Thứ hai, “đồng thời - tôi xin nhấn mạnh là đồng thời - chúng ta kiên quyết đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ, lợi ích quốc gia theo đúng các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, cũng như Hiến chương Liên Hiệp Quốc, luật pháp quốc tế - nhất là Công ước Luật Biển 1982, các cam kết khu vực - nhất là Tuyên bố ASEAN - TQ về ứng xử của các bên trên biển Đông DOC”.

Thứ ba, đồng thời với phát triển kinh tế-xã hội, VN tăng cường quốc phòng an ninh, tăng cường công tác đối ngoại, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường khối đại đoàn kết, sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc; tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng quốc tế về chân lý, lẽ phải của mình, gìn giữ hòa bình, ổn định, tạo môi trường điều kiện thuận lợi cho xây dựng, phát triển, bảo vệ Tổ quốc.

Còn hơn 20 vấn đề khác mà các đại biểu gửi tới bằng văn bản hoặc trực tiếp nêu ra trong hơn hai ngày chất vấn, Thủ tướng đã phân công một số bộ trưởng phụ trách ngành, lĩnh vực trả lời cụ thể. Số còn lại, gồm cả câu hỏi bằng văn bản mà đại biểu Trần Du Lịch gửi tới sáng nay, Thủ tướng xin được trả lời bằng văn bản và sẽ đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ.

Sau khi Thủ tướng xin phép dừng trả lời chất vấn, Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn đã tóm tắt kết quả hai ngày rưỡi của hoạt động thường kỳ chất vấn - trả lời chất vấn. QH nghỉ sớm, kết thúc buổi sáng làm việc sớm hơn thường lệ một tiếng.