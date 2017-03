Thủ tướng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thủ tướng và đoàn bày tỏ tấm lòng thành kính, biết ơn công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh với đất nước, dân tộc. Thủ tướng ghi sổ vàng lưu niệm “Tưởng nhớ Bác, chúng cháu càng ra sức học tập, phấn đấu công tác tốt để góp phần vào việc thực hiện lời dạy của Bác”.





Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương, dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An. Ảnh: TTXVN

Cùng ngày, Thủ tướng đã làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Tư lệnh Quân khu 4 đề xuất Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo các địa phương khẩn trương hoàn chỉnh phương án hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng ô nhiễm môi trường biển. Quân khu cũng đề xuất Chính phủ nghiên cứu nâng cấp tuyến đường bộ từ cửa khẩu Thanh Thủy (huyện Thanh Chương) về TP Vinh và đi một số cảng nước sâu trên địa bàn. Thủ tướng ghi nhận các đề xuất trên.

Lúc 20 giờ 10 ngày 4-8 tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn (xã Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An), Thủ tướng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước dự chương trình nghệ thuật đặc biệt “Truông Bồn bản hùng ca bất tử”. Đây là sự kiện do báo Nhân Dân và UBND tỉnh Nghệ An tổ chức.