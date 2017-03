Thủ tướng được vinh danh vì đóng góp cho hòa bình

Infonet dẫn thông tin từ trang web của tổ chức này cho hay danh hiệu này được trao cho các cá nhân có những đóng góp to lớn vào việc gìn giữ hòa bình và an ninh không chỉ trong phạm vi quốc gia của họ mà còn trên thế giới. Những nhân vật được trao giải đã được một hội đồng các học giả và quan chức bình chọn từ những ứng cử viên do các lãnh đạo chính trị, truyền thông, học thuật và dân sự chọn ra.

Diễn đàn toàn cầu Boston sẽ công bố các giải thưởng trên vào ngày An ninh mạng Quốc tế, được tổ chức lúc 10 giờ ngày 12-12 tại ĐH Harvard, Mỹ.

Diễn đàn toàn cầu Boston là một tổ chức phi lợi nhuận, được thành lập gần ba năm trước bởi cựu Tổng Biên tập báo Vietnamnet Nguyễn Anh Tuấn và ứng cử viên Tổng thống Mỹ, cũng là cựu Thống đốc bang Masachusetts Michael Dukakis. Diễn đàn là nơi quy tụ những nhà tư tưởng, những nhà chính trị, văn hóa, giáo sư ưu tú trên khắp thế giới nhằm tìm ra giải pháp tối ưu nhất giải quyết các vấn đề cấp thiết có tầm ảnh hưởng lớn tới thế giới.