Thủ tướng giải đáp về TPP, ông Vũ Huy Hoàng với cử tri

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Sáng 25/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Hải An, thành phố Hải Phòng để thông báo kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XIV và giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của cử tri.Trước khi lắng nghe các cử tri phát biểu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị và mong muốn cử tri trao đổi thẳng thắn mọi vấn đề quan tâm liên quan đến công tác điều hành kinh tế-xã hội của đất nước để Thủ tướng, Đoàn đại biểu Quốc hội và lãnh đạo thành phố Hải Phòng trực tiếp trao đổi, giải đáp.Các nội dung đặt ra tại buổi tiếp xúc xoay quanh những vấn đề quan tâm của cử tri về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý, điều hành kinh tế-xã hội; bảo vệ môi trường, tương lai việc gia nhập Hiệp định TPP của Việt Nam và công tác xử lý cán bộ.Cử tri Hoàng Hải Bằng bày tỏ ấn tượng trước kết quả điều hành kinh tế-xã hội của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ với một quyết tâm cháy bỏng xây dựng một Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.Cử tri cho rằng quyết tâm này không chỉ là lời hứa mà đã được thể hiện rõ nét trong công tác quản lý, điều hành của Thủ tướng và Chính phủ thời gian qua. Điển hình như việc lập lại trật tự, kỷ, cương của nền công vụ; xử lý ô nhiễm môi trường biển ở miền Trung; siết chặt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; thúc đẩy chương trình quốc gia khởi nghiệp...Cho rằng trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, thách thức, thành tựu kinh tế-xã hội của đất nước thời gian qua đã khẳng định tính đúng đắn, kịp thời trong những quyết sách của Chính phủ, cử tri Hoàng Hải Bằng kiến nghị Chính phủ và thành phố cần tiếp tục có những biện pháp linh hoạt, kịp thời điều hành ổn định tỷ giá USD đang có xu hướng tăng trở lại và duy trì ổn định giá đầu vào các mặt hàng thiết yếu, phục vụ sản xuất như xăng, điện để tránh gia tăng lạm phát dịp cuối năm.Cử tri quận Hải An cũng đề nghị Chính phủ đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường ô tô cao tốc ven biển Hải Phòng-Thanh Hóa mở ra một cơ hội mới cho kinh tế Hải Phòng bứt phá, đi lên.Cử tri Lê Văn Tiến lo lắng trước tình trạng lách luật trong vận chuyển quá tải vẫn xảy ra thường xuyên dưới nhiều hình thức như đường thủy, đường sông, xe tải đi đường nhỏ, vòng, tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, gây nhiễu loạn giá cước vận chuyển, ảnh hưởng đến các doanh nghiệp vận tải làm ăn uy tín, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật.Lo lắng trước tình trạng ô nhiễm môi trường do hoạt động xả thải của nhà máy sản xuất phân bón DAP Đình Vũ-Vinachem, cử tri Ngô Văn Nhân đề nghị Chính phủ, Bộ Công Thương và thành phố có biện pháp xử lý dứt điểm, không để gây nguy hiểm đến sức khỏe người dân.Cử tri Trần Thanh Thảo nêu băn khoăn về các vụ việc tiêu cực liên quan đến công tác cán bộ thời gian gần đây, nhất là qua sự việc Ban Bí thư Trung ương Đảng phải ra quyết định cách chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương trong thời gian 2011-2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng.Lắng nghe ý kiến của của cử tri, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng cần gương mẫu, đi đầu trong việc chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về tiếp xúc, báo cáo cử tri. Người lãnh đạo phải sát với thực tiễn, lắng nghe ý kiến nhân dân; không được chủ quan, tự mãn, xa dân, phải lắng nghe ý kiến của người dân để xây dựng chính sách thì chính sách đó mới có thể thành công, Thủ tướng nói.Vui mừng trước thành tựu kinh tế xã hội của thành phố Hải Phòng, quận Hải An thời gian qua với hàng loạt các công trình quan trọng về cơ sở hạ tầng được xây mới, mở rộng, Thủ tướng biểu dương và cảm ơn cử tri và bà con nhân dân thành phố đã di chuyển đến nơi ở mới, dành mặt bằng cho các công trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.Thông tin về việc thực thi trách nhiệm của cơ quan hành pháp thời gian qua, Thủ tướng cho biết tại Kỳ họp thứ 2 vừa qua, gần như tất cả các kiến nghị của Chính phủ trình Quốc hội xin ý kiến, nhất là những vấn đề liên quan đến chi tiêu, phân bổ ngân sách, những chủ trương lớn của nền kinh tế đều được Quốc hội thảo luận, thông qua với số phiếu tuyệt đối. Thành công của Kỳ họp thứ 2 khẳng định sự đồng thuận, tin tưởng, kỳ vọng của đại biểu Quốc hội và cử tri đối với công tác điều hành, quản lý kinh tế-xã hội của Chính phủ.Phải đưa xây dựng những chỉ tiêu cao hơn, tốt hơn, dù có khó khăn nhiều hơn; phải xác định tư duy dám nghĩ, dám làm trong phát triển, phải phấn đấu vươn lên vì đất nước vì dân tộc, Thủ tướng nói.Trao đổi với cử tri trước ý kiến cho rằng nên đặt chỉ tiêu tăng trưởng thấp ở mức 6% để an toàn, Thủ tướng nêu rõ trong bối cảnh nợ công cao sát trần bằng 65% GDP như hiện nay thì buộc phải đặt chỉ tiêu tăng trưởng GDP cao để tránh tình trạng sát trần nợ công. Bên cạnh đó, GDP càng cao thì càng giải quyết được nhiều việc làm cho người lao động.Thủ tướng cũng nhấn mạnh nỗ lực của Chính phủ trong việc xây dựng và đảm bảo một nền kinh tế độc lập, tự chủ trong bối cảnh đất nước đang gặp nhiều khó khăn về nợ công, nợ xấu; hạ tầng, khoa học công nghệ còn hạn chế. Tinh thần này phải được quán triệt trong toàn thể cán bộ, đảng viên, nỗ lực đưa đất nước tiến lên, chứ không phải “biết bàn, bí bỏ.” Vì vậy, lãnh đạo càng cao thì trách nhiệm càng lớn trước nhân dân; Việt Nam phải vươn lên thành quốc gia thuộc nhóm đầu ASEAN cả về thu nhập, môi trường đầu tư, Thủ tướng nêu rõ.Giải đáp các kiến nghị của cử tri đối với lĩnh vực điều hành tỷ giá, Thủ tướng khẳng định Việt Nam đủ nguồn cung để ổn định thị trường trong mọi trường hợp, kể cả về ngoại tệ. Tất nhiên, điều hành kinh tế vĩ mô từ trung ương xuống địa phương không phải là chuyện dễ dàng và không thể chủ quan, Thủ tướng nhấn mạnh.Cho rằng cần tổ chức một hệ thống vận tải quy mô ở Hải Phòng bởi đây là trung tâm vận tải lớn của cả nước, Thủ tướng đề nghị thành phố xây dựng hệ thống này theo hướng lành mạnh, minh bạch, an toàn, tránh trường hợp phí chồng phí ảnh hưởng đến chi phí vận tải.Thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng xử lý và công bố công khai những tồn tại liên quan đến Bến xe Thượng Lý. Bên cạnh đó, chú trọng đảm bảo an toàn, trật tự vận tải hàng hải theo hướng hội nhập quốc tế và hiện đại.Nhận xét quy hoạch 2 triệu khách như hiện nay là chưa tương xứng với nhu cầu phát triển của thành phố, Thủ tướng đề nghị cần nghiên cứu mở rộng khả năng đáp ứng của Sân bay Cát Bi lên mức 5-6 triệu khách, đi cùng với mở rộng các dịch vụ liên quan.Cũng liên quan đến nhu cầu phát triển của năm 2017, Thủ tướng đề nghị thành phố thực hiện tốt hơn công tác cải cách hành chính tại Cảng Hải Phòng; phải phấn đấu trở thành tấm gương trong quản lý xuất nhập khẩu, giảm thiểu thủ tục thông quan hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.Đối với kiến nghị của cử tri về tình trạng ô nhiễm môi trường của Nhà máy phân bón DAP Đình Vũ, Thủ tướng giao Đoàn đại biểu Quốc hội và lãnh đạo thành phố Hải Phòng tiến hành kiểm tra trực tiếp, lắng nghe ý kiến của nhân dân để có phương án khắc phục phù hợp.Liên quan đến lo ngại của cử tri về tương lai của Hiệp định TPP, Thủ tướng giải đáp trừ Hoa Kỳ, tổng GDP của các nước đang đàm phán còn lại rất lớn, lên đến gần 20.000 tỷ USD. Bên cạnh đó, ngoài TPP, Việt Nam còn tham gia 12 hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với nhiều thị trường lớn.Thủ tướng nêu rõ Việt Nam vẫn là quốc gia hội nhập sâu rộng, chủ động vào kinh tế thế giới và vẫn tiếp tục thỏa thuận với các quốc gia còn lại để ký kết TPP.Trao đổi với thắc mắc của cử tri về vấn đề kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng, Thủ tướng nêu rõ đây là nhiệm vụ phải thực hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng, song song với đó là phải áp dụng pháp luật hiện hành về vấn đề này. Thủ tướng tin tưởng trong thời gian sắp tới sẽ làm rõ hơn cơ chế phù hợp để áp dụng và thực thi vấn đề khen thưởng, kỷ luật chặt chẽ, đúng mức đảm bảo giải quyết nghiêm túc, kiên quyết, có lý có tình đối với các trường hợp vi phạm kỷ luật của cán bộ, công chức.Tại buổi tiếp xúc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng giao thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng giải quyết một số kiến nghị của cử tri liên quan đến một số vấn đề về ô nhiễm môi trường và việc triển khai một số công trình, dự án trên địa bàn./.