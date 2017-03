Thủ tướng gửi lời chia buồn đến 47 nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc

Đồng thời, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã phân công Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, lãnh đạo Bộ GTVT xuống hiện trường trực tiếp phối hợp với Ban An toàn giao thông, các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Thuận chỉ đạo xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng đề nghị Bộ Công an, Bộ GTVT, Bộ Y tế và UBND tỉnh Bình Thuận tập trung lực lượng y bác sĩ, thuốc men, thiết bị y tế để cứu chữa nạn nhân bị thương.

Bên cạnh đó, tạo điều kiện thuận lợi để gia đình tiếp cận nạn nhân tử vong để làm các thủ tục và tổ chức tang lễ theo truyền thống văn hóa; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương.



Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Phương Nam

Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này, đặc biệt là trách nhiệm liên đới của chủ phương tiện và chủ doanh nghiệp vận tải.

Bên cạnh đó, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm trên các tuyến quốc lộ, tập trung vào các hành vi, như chạy quá tốc độ quy định, chạy sai làn đường, phần đường, chở quá số người quy định, phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật. Nâng cao cảnh giác, nắm sát tình hình, không để bất kỳ đối tượng nào lợi dụng vụ việc để kích động, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến bầu cử Quốc hội và HĐND.