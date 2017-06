Thủ tướng Hun Sen tri ân sâu sắc đối với Việt Nam

Sáng 22-6, tại Trung tâm Hội nghị Bình Dương, tiếp theo các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã có buổi làm việc nhằm tiếp tục trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là các nội dung hai Thủ tướng đã nêu ra trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tháng 4-2017.

Tham dự về phía Việt Nam có Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Bí thư tỉnh Bình Dương Trần Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Công An Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa.



Cùng dự với Thủ tướng Hun Sen về phía Campuchia có Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc Phòng Tea Banh, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quan hệ Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra Men Sam An, Phó Thủ tướng Quyền Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Bin Chhin, Phó Thủ tướng Yim Chhayly, Phó Thủ tướng Chủ tịch Cơ quan Quốc gia Chống ma tuý Ker Kimyan, Tổng tư lệnh quân đội Hoàng gia Campuchia Pol Saroeun.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Hoàng Gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Ảnh: TTXVN

Trong bầu không khí láng giềng hữu nghị, chân thành, cởi mở và tin cậy lẫn nhau, hai Thủ tướng đã trao đổi thẳng thắn các nội dung hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, văn hóa, giáo dục và nhiều nội dung khác; nhất trí cần tạo điều kiện khuyến khích hơn nữa các hoạt động đầu tư, trao đổi thương mại cả hàng hoá và dịch vụ; tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; đề xuất các biện pháp hợp tác cụ thể để ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, buôn lậu cũng như các vấn đề phát sinh về an ninh nhằm đảm bảo hoà bình, ổn định tại khu vực cũng như tại mỗi nước.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước, đề nghị Campuchia quan tâm, chỉ đạo thúc đẩy công tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.



Ghi nhận khối lượng công việc to lớn trong việc hoàn tất 84% công tác phân giới, cắm mốc biên giới đất liền giữa hai nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên thúc đẩy đàm phán, tìm giải pháp đối với các đoạn biên giới còn tồn đọng và hợp tác chặt chẽ trong công tác quản lý biên giới nhằm xây dựng đường biên giới hai nước thành đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững; đề nghị Campuchia tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng thúc đẩy tiến độ và hiệu quả công tác cấp giấy tờ pháp lý cho bà con người Việt tại Campuchia theo nội dung hai bên đã trao đổi trong cuộc gặp ngày 25-6-2017.



Thủ tướng Hun Sen nhất trí với các đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và khẳng định sẽ quan tâm chỉ đạo các cơ quan hữu quan của Campuchia thúc đẩy triển khai, nhất là các vấn đề hồi hương hài cốt liệt sỹ, biên giới và việt kiều.



Thủ tướng Hun Sen một lần nữa bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những hy sinh mà Việt Nam đã dành cho Campuchia, giúp Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pôn Pốt; cảm ơn Việt Nam nhân thành công chuyến thăm Việt Nam lần này, một chuyến thăm lịch sử không chỉ đối với cá nhân Thủ tướng Hun Sen mà đối với cả nhân dân Campuchia.



Thủ tướng Hun Sen nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn mà Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã giành được trong thời gian qua, đồng thời đánh giá cao sự đóng góp thiết thực, hiệu quả của các doanh nghiệp và nhà đầu tư Việt Nam ở Campuchia cho sự phát triển kinh tế-xã hội, góp phần nâng cao đời sống, chăm lo an sinh xã hội cả vật chất và tinh thần cho người dân Campuchia.



Hai bên đã đạt được sự nhất trí cao về tất cả các nội dung nhằm tăng cường và phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.



Cùng ngày, Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen và đoàn đại diện cấp cao Chính phủ Campuchia đã lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam.