Thủ tướng khen ngợi lực lượng cứu hộ vụ sập hầm thủy điện

Xin trân trọng giới thiệu nội dung thư.

Thân gửi các lực lượng cứu nạn công nhân bị mắc kẹt trong sự cố sập hầm dẫn nước công trình thủy điện Đa Dâng (trên địa bàn Xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng).



Nạn nhân được đưa ra khỏi hầm sập



Trong 4 ngày vừa qua (từ ngày 16 đến 19/12), công tác cứu nạn đối với 12 công nhân bị mắc kẹt trong sự cố sập hầm dẫn nước công trình thủy điện Đa Dâng (trên địa bàn Xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) đã được tập trung chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm cao; Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, các Bộ, ngành, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, các ban, ngành tỉnh Lâm Đồng, các lực lượng quân đội, công an, Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Sông Đà và các lực lượng cứu nạn khác đã hiệp đồng chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng, triển khai kịp thời các phương án ứng cứu và đã đạt được kết quả hết sức tốt đẹp.Chiều ngày 19/12, toàn bộ 12 người bị mắc kẹt trong đường hầm bị sập đã được các lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài an toàn, với tình trạng sức khỏe tốt. Đây là kết quả rất đỗi vui mừng, đáp ứng mong đợi của người thân, đồng bào cả nước những ngày qua đã quan tâm theo dõi, sẻ chia, ủng hộ.Tôi nhiệt liệt biểu dương Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh Lâm Đồng; Y tế tỉnh Lâm Đồng; Điện lực tỉnh Lâm Đồng; Ủy ban Nhân dân Huyện Lạc Dương; Ủy ban Nhân dân Xã Lát; Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Công Thương, Y tế; Cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Công binh (Bộ Quốc phòng); Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (Bộ Công an); Cán bộ, chiến sỹ Quân khu 7, Lực lượng cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy Công an Thành phố Hồ Chí Minh; Lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam; Tổng công ty Sông Đà; Y, bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) và các cán bộ, chiến sỹ, các lực lượng của các ngành tham gia công tác cứu nạn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian sớm nhất, với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy truyền thống cao đẹp với tinh thần thương người như thể thương thân.Tôi đề nghị Bộ Y tế, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng động viên, thăm hỏi các công nhân bị nạn; đồng thời chỉ đạo các y, bác sỹ tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện, trang thiết bị y tế để khám, cứu chữa, chăm sóc sức khỏe cho các công nhân bị nạn, hỗ trợ gia đình có khó khăn sớm ổn định trở lại.

Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

Theo Vietnam+