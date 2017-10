Thủ tướng: Không để tội phạm phá hoại tại APEC 2017

Đến dự và chỉ đạo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu công tác an ninh phải được đảm bảo tuyệt đối trong Tuần lễ cấp cao APEC. Lực lượng công an, quân đội phải triển khai phương án để chủ động, không để tội phạm có điều kiện phá hoại dù là bất cứ hành vi, thủ đoạn tinh vi nào. Cạnh đó, “cấp ủy chính quyền TP Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế và các địa phương liên quan phát động nhân dân, huy động hệ thống chính trị để làm tốt phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong nhân dân, kịp thời xử lý mọi biểu hiện của kẻ xấu” - Thủ tướng lưu ý.



Các lực lượng đã sẵn sàng cho việc đảm bảo an ninh trong Tuần lễ cấp cao APEC 2017. Ảnh: H.AN



Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho hay Tuần lễ cấp cao APEC 2017 là sự kiện chính trị, ngoại giao có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Là cơ hội rất tốt để nâng cao hơn nữa vị thế của Việt Nam. Chính quyền và nhân dân TP đã triển khai hàng loạt công việc, nhiệm vụ cụ thể để thực hiện thành công APEC 2017.