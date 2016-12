Thủ tướng: Không được cài cắm lợi ích riêng vào luật

TP.HCM tập trung xây dựng đội ngũ pháp chế mạnh Nêu ý kiến tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Huỳnh Cách Mạng nhấn mạnh đến việc đảm bảo an toàn pháp lý trong quá trình phát triển, hội nhập của TP.HCM. TP.HCM tập trung xây dựng đội ngũ pháp chế mạnh nhằm đảm bảo được cơ sở pháp lý và chất lượng trong công tác tham mưu. Lãnh đạo TP cũng luôn quan tâm và quyết liệt trong công tác chỉ đạo, củng cố kiện toàn các tổ chức pháp chế. Từ 4/14 sở có phòng pháp chế năm 2011 đến nay con số này đã tăng lên đến 11/14. Đáng chú ý, có một số sở, ngành không thuộc 14 cơ quan chuyên môn phải thành lập phòng pháp chế cũng đã thành lập phòng này và hoạt động hiệu quả như Sở Quy hoạch-Kiến trúc, thanh tra TP, Công an TP… Hằng năm, TP.HCM thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, tập trung huấn luyện chuyên sâu từng kỹ năng cho cán bộ pháp chế, thậm chí “cầm tay chỉ việc” nên rất thiết thực và hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Huỳnh Cách Mạng (phải) và Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Huỳnh Văn Hạnh dự hội nghị triển khai công tác ngành tư pháp 2017 tại đầu cầu TP.HCM. Ảnh: V.HOA Chính nhờ việc này công tác pháp chế trên địa bàn TP.HCM trong thời gian qua có những chuyển biến tích cực, nhất là chất lượng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật chặt chẽ hơn về cơ sở pháp lý, trình tự thủ tục, tỉ lệ thực hiện chương trình lập quy hằng năm của TP.HCM đều tăng. Liên quan đến kết quả hoạt động của ngành tư pháp TP.HCM năm 2016, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Giám đốc Sở Tư pháp TP Huỳnh Văn Hạnh cho hay năm 2016 là năm đầu tiên Sở Tư pháp TP triển khai thực hiện Luật Hộ tịch và đã làm rất thành công. Sở đã chuẩn bị kỹ lưỡng, đầu tư công sức để soạn cẩm nang hộ tịch có yếu tố nước ngoài chuyển giao về cho quận, huyện. Quá trình chuyển giao thẩm quyền cũng đã không gây bất kỳ trở ngại nào cho người dân. “Năm 2016, việc thực hiện cung cấp lý lịch tư pháp cho người dân cũng đạt rất nhiều khả quan, đã kéo giảm tỉ lệ trễ hạn từ 20% xuống còn 4,6% và chúng tôi đang hướng tới nói không với trễ hạn” - ông Hạnh cho biết. Đồng thời tạo tiền đề để đề xuất Bộ Tư pháp trình Chính phủ bổ sung vào luật theo hướng cấp lý lịch tư pháp thuận lợi nhất cho người dân bất kể là thường trú hay tạm trú. Vì hiện nay TP.HCM là địa phương có số lượng người dân tạm trú rất lớn, họ có quyền làm ăn, sinh sống theo hiến pháp, có thể sống bất cứ nơi đâu có điều kiện, tuy nhiên hiện nay họ phải quay về địa phương để xin lý lịch tư pháp là rất bất tiện. Theo ông Hạnh, TP.HCM là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, là đầu tàu, động lực, có sức hút và sức lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Do đó, nhiệm vụ trọng tâm của Sở trong năm 2017 là tăng cường hỗ trợ pháp lý cho người dân và doanh nghiệp thông qua công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Được biết trong năm 2016, Sở Tư pháp TP.HCM đã phối hợp với các sở, ban, ngành TP thực hiện việc thống kê, rà soát khoảng 1.500 thủ tục hành chính (ba cấp). Trên cơ sở đó, chủ tịch UBND TP đã ban hành 26 quyết định công bố 10.003 thủ tục. Hiện có 400 thủ tục đang được hoàn chỉnh để trình tiếp lên chủ tịch UBND TP. Đây là một nỗ lực rất lớn của TP.HCM trong cải cách hành chính nhằm tạo ra sự đồng bộ, thống nhất trong thủ tục hành chính rút ngắn thời gian cho người dân, doanh nghiệp. VIỆT HOA ____________________________

Những con số ấn tượng năm 2016 của ngành tư pháp - Hơn 4.500 thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa (trong tổng số 4.723 thủ tục được Chính phủ phê duyệt, đạt tỉ lệ 95,85%). - Gần 3.600/4.008 thủ tục hành chính đã thực hiện chuẩn hóa từ các bộ, ngành (đạt 89,5%). - Gần 280.000 trẻ được khai sinh và cấp số định danh cá nhân bằng hệ phần mềm đăng ký khai sinh. - Hơn 342.000 phiếu lý lịch tư pháp đã được cấp (tăng 11,64% so với năm 2015). - Trên 1,4 triệu cuộc tuyên truyền cho gần 85 triệu lượt người. - Đã thi hành xong hơn 530.400 việc (trong tổng số 675.429 việc có điều kiện thi hành, đạt tỉ lệ 78,53%, vượt chỉ tiêu được giao 8,53%).