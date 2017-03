Thủ tướng: Lễ hội nào hủ lậu thì phải loại bỏ!

Vấn đề đánh nhau trong dịp Tết, lần đầu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ, các ngành chức năng đã thống kê có trên 6.000 vụ, nhưng con số mà lực lượng Công an thống kê được thấp hơn rất nhiều. Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Công an phối hợp với Bộ Y tế và các địa phương thống kê lại, cung cấp con số chính thức cho báo chí, bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho biết tại buổi họp báo chiều tối 2-3. Trước đó, tại phiên họp chính phủ thường kỳ diễn ra cùng ngày, Thủ tướng cũng đã lưu ý số vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông còn cao; tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp; xuất hiện tình trạng người dân trong dịp Tết vì các nguyên nhân khác nhau bất chấp luật pháp để rồi “tự xử nhau”;…