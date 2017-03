Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Chi tiêu tiền thuế của dân phải biết tiết kiệm

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh như thế tại hội nghị của Chính phủ với các địa phương triển khai nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 diễn ra ngày 29-12.

Đánh giá về tình hình kinh tế-xã hội năm 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhắc lại tác động của sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan 981 vào vùng biển của nước ta, đe dọa hòa bình, ổn định của đất nước. “Sự kiện này đã tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế-xã hội nước ta, làm mất 1 triệu khách du lịch. Nếu không có sự kiện này thì chúng ta có khoảng 9 triệu khách du lịch chứ không phải 8 triệu” - Thủ tướng cho hay. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho biết ngay khi xảy ra sự kiện này, Bộ Chính trị đã chỉ đạo Chính phủ tập trung vào ba nhiệm vụ: Bảo vệ chủ quyền, giữ ổn định và phải thực hiện được mục tiêu kinh tế-xã hội đã đặt ra từ đầu năm.

Để thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu năm 2015, bên cạnh yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quản lý chặt chẽ thu chi ngân sách, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý các bộ, ngành, địa phương cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch hành động của mình, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các nhiệm vụ trong năm tới. Trong đó, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiểm soát tốt hơn tình hình tội phạm, chủ động phòng ngừa, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, tội phạm ma túy…

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cải cách mạnh thủ tục hành chính tạo mọi điều kiện thuận lợi, khắc phục mọi khó khăn, tháo gỡ mọi rào cản để nhân dân và doanh nghiệp làm ăn. “Phải sát doanh nghiệp, phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp để phát triển sản xuất, kinh doanh, để thu hút đầu tư và phải lấy cái này làm tiêu chí” - Thủ tướng nhấn mạnh.