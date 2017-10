Thủ tướng: Phải bảo vệ an toàn tuyệt đối cho APEC

Sáng 24-10, tại TP Đà Nẵng, Bộ Công an đã tổ chức buổi xuất quân, diễn tập phương án bảo vệ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 với sự tham dự của các đơn vị công an, quân đội, dân quân tự vệ và nhiều lực lượng khác.

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự chỉ đạo các lực lượng trong lễ xuất quân. Phó thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa; Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cũng có mặt.

Phát biểu tại Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương lực lượng, chính quyền TP Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế đã tổ chức thành công các sự kiện, hội nghị Bộ trưởng và các hội nghị khác trong thời gian qua.

“Ngày hôm nay, lực lượng công an đã chủ trì phối hợp với quân đội tổ chức tốt buổi ra quân đảm bảo các phương án, bảo vệ an toàn tuyệt đối Tuần lễ cấp cao APEC với quyết tâm cao”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.



Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp tham dự và chỉ đạo các lực lượng vũ trang ra quân bảo vệ APEC 2017. Ảnh: CP.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu: Một là, cần nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng, đặc biệt công tác an ninh, an toàn phải đảm bảo tuyệt đối để không có một sơ suất nhỏ nào về an ninh an toàn có thể xảy ra.



Lực lượng cảnh sát giao thông dẫn đường tại APEC. Ảnh: HOÀI AN.

Hai là, lực lượng Công an, Quân đội phải triển khai phương án để chủ động không để tội phạm có điều kiện phá hoại dù là bất cứ hành vi, thủ đoạn tinh vi nào.



Xe đặc chủng chống bạo loạn và khủng bố tham gia phục vụ bảo vệ APEC 2017. Ảnh: NGUYỄN TRI.

Ba là, cấp Ủy chính quyền TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, tỉnh Thừa Thiên - Huế và các địa phương liên quan phát động nhân dân, huy động hệ thống chính trị để làm tốt phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc trong nhân dân, kịp thời xử lý mọi biểu hiện của kẻ xấu.



Xe hỗn hợp các lực lượng tham dự bảo vệ an ninh, làm nhiệm vụ y tế... tại APEC 2017. Ảnh: HOÀI AN.

Thứ tư, Tiểu ban An ninh, Y tế phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao phối hợp tốt với TP Đà Nẵng và các địa phương rà soát lại các phương án, tăng cường chủ động phối hợp để xử lý mọi tình huống.



Lực lượng xe cứu hoả phục vụ APEC 2017. Ảnh: HOÀI AN.

Thứ năm, mọi lực lượng tham gia bảo vệ an toàn tuyệt đối sự kiện chính trị quan trọng này là một vinh dự và cũng là trách nhiệm nặng nề. Chính vì vậy các đơn vị có chức năng phải làm hết sức mình, cố gắng đảm bảo an toàn và sức khỏe trong quá trình thực thi nhiệm vụ trong Tuần lễ cấp cao APEC.



Lực lượng cảnh sát cơ động tinh nhuệ tham gia bảo vệ APEC 2017. Ảnh: HOÀI AN.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho hay, Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 là sự kiện chính trị, ngoại giao có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Là cơ hội rất tốt để nâng cao hơn nữa thế vị thế của Việt Nam trong bối cảnh mới.



Khối lực lượng công an và cảnh sát nhân dân tham gia bảo vệ APEC 2017. Ảnh: HOÀI AN.

"Việc lựa chọn Đà Nẵng là địa phương tổ chức các hoạt động, sự kiện của Tuần lễ cấp cao chính là sự tin tưởng, ghi nhận của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với những nỗ lực không ngừng nghỉ của Đà Nẵng trong hơn 20 năm đổi mới", ông Thơ nói.



Lực lượng cảnh sát cơ động biểu diễn võ thuật tại lễ xuất quân sáng nay 24-10. Ảnh: HOÀI AN.

Theo ông Thơ, xác định được nhiệm vụ hết sức nặng nề, chính quyền và nhân dân TP đã bắt tay triển khai hàng loạt công việc, nhiệm vụ cụ thể để thực hiện thành công APEC 2017. Nhiều hạng mục công trình lớn để phục vụ APEC 2017 như: Nhà ga hành khách quốc tế Cảng hàng không Đà Nẵng; Trung tâm báo chí quốc tế; Cung Thể thao Tiên Sơn… được đầu tư, nâng cấp.



Một nữ cảnh sát cơ động biểu diễn công phu tại lễ xuất quân sáng nay. Ảnh: HOÀI AN.

Đã có hàng chục ngàn lượt cán bộ, công nhân viên chức, cán bộ chiến sỹ các lực lượng vũ trang được huy động tham gia vào công tác chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.



Biểu diễn nội công dùng một thanh sắt để tại cổ và đẩy chiếc xe bán tải với người ngồi trên di chuyển. Ảnh: HOÀI AN.

"Đối với mỗi sự kiện, nhất là các hoạt động chính trị - ngoại giao quan trọng, công tác bảo đảm an ninh, an toàn luôn là một trong những yêu cầu tối quan trọng. Chính vì vậy, UBND TP đã chỉ đạo các lực lượng vũ trang tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tấn công, trấn áp các loại tội phạm trên toàn địa bàn", ông Huỳnh Đức Thơ cho hay.



Biểu diễn võ thuật nằm trên bàn chông và đập vỡ đá. Ảnh: HOÀI AN.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đề nghị từng cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang của TP tiếp tục phát huy vai trò xung kích trên mặt trận đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.



Biểu diễn đu dây từ trên cao xuống tấn công lực lượng chống khủng bố (một tình huống giả định để bảo vệ APEC). Ảnh: HOÀI AN.

"Chủ động phối hợp, hiệp đồng tác chiến chặt chẽ với các đơn vị chức năng; không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Đặc biệt không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất", ông Thơ yêu cầu.

Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam cho biết, từ năm 2016 đến nay, Tiểu ban đã khẩn trương, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với 4 tiểu ban, Ban Thư ký Quốc gia tổ chức tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự các sự kiện APEC 2017 chu đáo, kỹ lưỡng, tỷ mỉ, trọng thị về nội dung, bảo đảm bám sát lộ trình, chương trình, kịch bản và chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia. Đến nay, tất cả các hội nghị của Năm APEC 2017 diễn ra trên 8 địa phương trong cả nước đều được bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra bất kỳ sự cố nào, dù là nhỏ nhất.

“Chỉ còn 13 ngày nữa, Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 25 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng. Trọng trách bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn sự kiện đặc biệt quan trọng, cuối cùng của Năm APEC 2017, Tiểu ban An ninh và Y tế đang tích cực, nỗ lực, khẩn trương triển khai những công tác trọng tâm, trọng điểm”, ông Bùi Văn Nam cho biết