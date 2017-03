Thủ tướng: Phải xử tới cùng vụ 8B Lê Trực để giữ kỷ cương

“Hà Nội có nghiêm túc xử lý tới cùng sai phạm trong vụ tòa nhà 8B Lê Trực không? Hay vẫn cứ để trơ trơ như thế? Hà Nội là phải làm gương cho cả nước”. Thủ tướng đã đặt ra vấn đề này tại phiên họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương chiều 30-6 khi đề cập đến việc giữ kỷ cương phép nước trong một số vụ việc thời gian qua khiến người dân, dư luận chưa hài lòng.

Kiên quyết xử lý để làm gương

Trả lời Thủ tướng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Văn Sửu, cho biết: Với công trình nhà 8B Lê Trực, đến nay TP Hà Nội đã chỉ đạo phá dỡ 328 m2 sàn mái tầng 19 nhưng chủ đầu tư công trình có chậm trễ thực hiện.

Thời gian tới UBND TP sẽ kiên quyết xử lý, đồng thời tới đây UBND quận Ba Đình sẽ ứng trước kinh phí để phá dỡ phần sai phạm công trình này. “Chúng tôi bảo đảm thực hiện kiên quyết theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ” - ông Sửu hứa.

Ghi nhận cam kết của Hà Nội, Thủ tướng nhấn mạnh: “Vi phạm đã kéo dài quá lâu, tôi đã nghe chủ tịch UBND TP Hà Nội báo cáo là chủ công trình này đã mấy chục lần vi phạm hành chính nhưng vẫn chưa xử lý hình sự”.

“Tình trạng này kéo dài nữa sẽ ảnh hưởng xấu đến thủ đô và cả nước. Yêu cầu lấy việc xử lý công trình này làm gương trong lập lại kỷ cương, trật tự đô thị. Hà Nội phải cam kết rõ hơn trong việc xử lý sai phạm tại dự án nói trên, kể cả tìm biện pháp khác để xử lý chứ không để kéo dài. Phải coi đây là bài học chung cho việc xử lý các công trình vi phạm trên cả nước” - Thủ tướng yêu cầu.

Trước đó, ngày 28-6, Thủ tướng cũng đã có văn bản yêu cầu chủ tịch UBND TP Hà Nội có biện pháp xử lý kiên quyết đối với công trình vi phạm 8B Lê Trực. Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi ngăn cản, gây khó khăn của các bên tham gia, bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng.





Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương. Ảnh: TTXVN

Phải đóng cửa rừng tự nhiên

Liên quan đến việc đóng cửa rừng tự nhiên, Thủ tướng tiếp tục đặt vấn đề: “Tây Nguyên có kiên quyết đóng cửa rừng tự nhiên hay không?”.

Trả lời câu hỏi của Thủ tướng, đại diện UBND tỉnh Lâm Đồng cho hay: “Về rừng so với năm 1999, sau 15 năm diện tích rừng của tỉnh đã giảm 11%, tương đương 106.176 ha. Diện tích rừng hiện còn lại là trên 500.000 ha, độ che phủ còn 52,5%. Việc giảm diện tích rừng những năm qua là do việc chuyển đổi đất rừng, trong đó có việc làm thủy điện, do tình trạng phá rừng”.

Theo vị này, với tiêu chí xây dựng Đà Lạt là TP trong rừng, rừng trong TP, Lâm Đồng quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng trong việc đóng cửa rừng tự nhiên.

Vị đại diện này cũng khẳng định đến nay tỉnh này đã chỉ đạo các chủ tịch UBND xã trong một tuần phải đi kiểm tra rừng một lần, còn chủ tịch UBND huyện một tháng phải đi kiểm tra rừng hai lần. Khi phát hiện các điểm nóng về phá rừng là phải xử lý nghiêm, không để phát sinh điểm nóng.

Thủ tướng yêu cầu Lâm Đồng tiếp tục thực hiện chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên và không mở rộng diện tích cây công nghiệp ở địa phương. Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu các tỉnh Tây Nguyên phải đi đầu trong việc đóng cửa rừng tự nhiên và chuẩn bị bộ máy, chế tài để quản lý và thực hiện nghiêm chỉ đạo này. Theo Thủ tướng, Chính phủ coi đây là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá sự phát triển kinh tế-xã hội của Tây Nguyên.

“Nhân dân cả nước rất quan tâm đến việc đóng cửa rừng ở Tây Nguyên vì đây là nóc nhà Đông Dương, mất rừng Tây Nguyên sẽ ảnh hưởng nhiều mặt đến các tỉnh miền Trung và Nam Bộ” - Thủ tướng nói.