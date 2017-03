Thủ tướng phê chuẩn nhân sự mới 5 tỉnh

Cụ thể, Thủ tướng đã ký Quyết định phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Thủ tướng cũng ký Quyết định phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Xuân Lâm, nguyên Giám đốc Công an tỉnh, để nhận nhiệm vụ mới.

Đồng thời, Thủ tướng ký Quyết định phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Hoài Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị.

Thủ tướng cũng ký Quyết định phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Hồ Thanh Tự, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, để nhận nhiệm vụ mới.

Đối với tỉnh Bạc Liêu, Thủ tướng ký Quyết định phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trần Văn Tài, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu và ông Trịnh Thanh Phong, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu.

Thủ tướng ký Quyết định phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Hồ Khải Hoàng, nguyên chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu và ông Huỳnh Minh Hội, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu để nghỉ hưu theo chế độ.

Cùng ngày, Thủ tướng cũng ký Quyết định phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Vũ Chí Thực, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, để nghỉ hưu theo chế độ.

Đối với tỉnh Trà Vinh, Thủ tướng ký Quyết định phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Thanh Đấu, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, để nghỉ hưu theo chế độ.

Theo Phương Nhi (Chinhphu.vn)