Thủ tướng phê chuẩn nhân sự tỉnh Bình Dương

phê chuẩn kết quả bầu chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Đặng Minh Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Ông Trần Thanh Liêm (sinh năm 1962) là cử nhân luật, cử nhân chính trị. Ông từng là bí thư Thị ủy Thuận An (Bình Dương).

Tại TP Đà Nẵng ngày 28-12, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị (Bộ Công an) đã trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Lê Quốc Dân - Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân 5, giữ chức vụ phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng. Ông Dân (sinh năm 1961, quê xã Tam Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam), từng giữ nhiều chức vụ tại Công an TP Đà Nẵng trước khi làm phó hiệu trưởng Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân 5.

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ GTVT - ông Nguyễn Hồng Trường đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm bà Phan Thị Thu Hiền (sinh năm 1972, Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải) giữ chức phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam.