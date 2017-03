Thủ tướng ra công điện giữ an toàn giao thông dịp tết

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị lập kế hoạch cụ thể và có biện pháp tổ chức vận tải bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, không để xảy ra tình trạng hành khách không về quê đón tết được vì thiếu phương tiện vận chuyển.



Tổ chức phân luồng giao thông hợp lý trên các tuyến giao thông trọng điểm; kiên quyết đình chỉ hoạt động các bến trái phép, phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn, dụng cụ cứu sinh, chở quá số người quy định… khẩn trương rà soát, khắc phục các điểm đen về tai nạn giao thông, đặc biệt ở các tuyến trục chính ra vào thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM, các tuyến đường kết nối với các đầu mối giao thông trọng điểm.

Tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn tại các sân bay, nhà ga, bến tàu, bến xe, khu vực tổ chức lễ hội, điểm du lịch.



Dòng xe ken dày trên cầu Mỹ Thuận từ chiều mùng 6 tết Bính Thân. Ảnh: Hoàng Giang

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an triển khai các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ tết cuối năm, chú trọng kiểm tra, xử lý vi phạm của chủ xe, lái xe kinh doanh vận tải, tập trung xử phạt các vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, sử dụng phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật; tăng cường kiểm tra an toàn giao thông đường thủy tại các tuyến vận tải trọng điểm từ bờ ra đảo, bến khách ngang sông, điểm du lịch, lễ hội.

Cùng với đó, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường bố trí ứng trực trên các tuyến giao thông phức tạp, có nguy cơ ùn tắc cao, tuần tra, kiểm soát, ứng dụng công nghệ thông tin xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với các phương tiện giao thông lưu thông trên tuyến đường cao tốc, đặc biệt tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm gây nguy hiểm trên đường cao tốc như xe mô tô, xe máy đi vào đường cao tốc và xe ô tô khách dừng, đón trả khách trên đường…

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tăng cường tuyên truyền về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ tết 2017, thực hiện nghiêm “Đã uống rượu, bia - không lái xe”.

Các Bộ GD&ĐT, Bộ VH,TT&DL…các cấp chính quyền địa phương phối hợp tuyên truyền ý thức chấp hành luật giao thông, xây dựng phương án tổ chức giao thông và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho người dân trong chương trình tổ chức các lễ hội.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia công bố số điện thoại đường dây nóng trên các phương tiện thông tin đại chúng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh về tai nạn, ùn tắc… Thành lập các đoàn kiểm tra công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại địa bàn trọng điểm.

Đặc biệt, UBND TP Hà Nội, TP.HCM có kế hoạch cụ thể, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo công tác chuẩn bị, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông về Ủy ban ATGT Quốc gia để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.