Thủ tướng trò chuyện với 2.000 công nhân miền Trung

Sáng 22-4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gặp gỡ 2.000 công nhân lao động để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tâm huyết của những công nhân các tỉnh, TP khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung gồm Thừa Thiên- Huế, Quảng Nam và Đà Nẵng.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với khoảng 2.000 công nhân.

Tại buổi gặp gỡ, Thủ tướng cho biết trong thời gian qua Chính phủ đã và sẽ tiếp tục có những chính sách phát triển mạnh DN tư nhân để tạo động lực nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân…



Anh Nguyễn Văn Quang (KCN Phong Điền, huyện Phong Điền, Thừa Thiên- Huế) mong muốn Thủ tướng có chính sách giúp công nhân đảm bảo việc làm khi còn độ tuổi lao động vì ở một số DN có vốn đầu tư nước ngoài, nhiều công nhân độ tuổi 35-40 trở lên khó có cơ hội việc làm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết ở một số DN thì họ chọn những người trẻ, nhanh nhẹn. Tuy nhiên, chúng ta phải nâng cao tay nghề để không thua kém gì những người còn trẻ. Đối với Chính phủ, sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế để tạo một môi trường làm việc bình đẳng giữa các lứa tuổi và yêu cầu các chủ DN thực hiện đúng theo luật lao động. Đồng thời, trong thời gian tới Nhà nước và DN phải quan tâm đào tạo tay nghề cho công nhân.

“Nếu ở tuổi 40 mà làm tốt, chủ DN tất nhiên sẽ tiếp tục tuyển dụng. Nhưng nếu đến tuổi đó mà anh không làm được việc nữa thì đó là vấn đề cần phải xem xét lại” - Thủ tướng cho biết thêm.

Thủ tướng còn nhấn mạnh môi trường làm việc ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và năng suất lao động. Những nhà máy, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm, tác động đến môi trường bên ngoài phải bị xử lý. “Ở đâu có nhà máy gây ô nhiễm, lãnh đạo địa phương ở đó phải chịu trách nhiệm. Có DN nào gây ô nhiễm đã bị xử lý, có DN nào gây ô nhiễm nhưng vẫn đang hoạt động? Tôi đề nghị báo chí, người dân, anh em công nhân mạnh mẽ lên tiếng, chỉ ra, tôi cam kết sẽ xử lý” -Thủ tướng nói.



Có 2.000 công nhân tham gia buổi gặp gỡ. Ảnh: N.TRI

Anh Đỗ Hữu Phước, đến từ KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, gửi gắm: Năm nay vấn đề an toàn thực phẩm vẫn nóng bỏng, xin Thủ tướng cho biết cần phải làm thế nào để chấm dứt tình trạng này?



Trả lời câu hỏi của anh Phước, Thủ tướng yêu cầu ở tất cả địa phương phải có bộ phận kiểm tra chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với các cơ quan kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các DN chưa quan tâm đến vấn đề này. Đồng thời, Thủ tướng khẳng định ở kỳ họp Quốc hội tới đây vấn đề an toàn thực phẩm sẽ được chất vấn trước Quốc hội.

“Phải làm rõ trách nhiệm cá nhân trong việc an toàn thực phẩm, ông Chủ tịch xã để lò giết mổ thực phẩm bẩn trên địa bàn thì anh phải chịu trách nhiệm, ông chủ siêu thị phải chịu trách nhiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt, những người chủ DN thì họ phải chịu trách nhiệm về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm tại nhà ăn của công ty mình” - Thủ tướng nói thêm.

Trong chương trình, Thủ tướng cũng sẽ tặng 20 ngôi nhà, UBND TP Đà Nẵng cũng tặng 10 nhà “mái ấm Công đoàn” cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng tặng quà và bằng khen cho 10 công nhân có thành tích lao động sáng tạo. Tại đây, đại diện của Tổng Công ty Viễn thông MobiFone cũng trao 40 tỉ đồng cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để hiện thực hóa cam kết chăm lo phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và công nhân lao động.