Thủ tướng yêu cầu các địa phương khẩn trương chống rét cho gia súc

Cũng theo công điện của Thủ tướng Chính phủ cho biết trong những ngày qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ rất mạnh được tăng cường liên tục, tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xảy ra đợt rét hại trên diện rộng, xuất hiện băng giá, mưa tuyết ở vùng núi cao, nhiệt độ xuống mức thấp nhất 40 năm qua, gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là hoa màu và chăn nuôi gia súc.

Người dân Son Bá Mười (Bá Thước, Thanh Hóa) làm thịt nghé bị chết do rét. Ảnh: Thế Lượng





Thủ tướng yêu cầu, để hạn chế thiệt hại do rét đậm, rét hại đối với người dân sản xuất nông nghiệp, chủ động bảo đảm an toàn cho đàn gia súc. UBND các tỉnh, TP tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc về việc phòng, chống đói, rét cho gia súc trong vụ Đông Xuân 2015-2016 và chỉ đạo công tác phòng, chống rét cho thủy sản nuôi.

Chỉ đạo cơ quan chức năng của địa phương theo dõi chặt chẽ, cập nhật diễn biến thời tiết và thông báo, hướng dẫn nhân dân biết để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống rét, bảo đảm an toàn cho người, sản xuất nông nghiệp, hạn chế thiệt hại, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn kế hoạch sản xuất phù hợp đối với cây trồng, vật nuôi và thủy sản.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, anh Triệu Văn Thực, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Cao Bằng, cho biết đến sáng nay (26-1), mưa tuyết băng giá đã gây thiệt hại nặng nề đối với tỉnh này. Theo đó, đã có gần 200 con trâu, bò, dê bị chết do rét gây ra nhiều nhất là huyện Hạ Lang 45 con; Nguyên Bình 34 con (trong đó có 17 con bê, nghé); Trà Lĩnh 22 con; Thạch An 22 con. Cũng theo anh Thực, hiện mức nhiệt độ vẫn ở mức từ 3 đến 7 độ C, khiến việc phòng tránh rét cho trâu bò gặp khó khăn.

Theo thống kê của tỉnh Lào Cai cho biết nhiệt độ duy trì ở mức âm đã làm chết 47 con gia súc, ảnh hưởng 205 ha hoa màu, 67 ha acstiso của người dân. Hiện tuyết vẫn bao phủ toàn bộ thị trấn Sa Pa và nhiều xã thuộc các huyện Bát Xát, Si Ma Cai, Bắc Hà, Mường Khương của địa phương này. Tại huyện Bá Thước, Thanh Hóa mưa rét cũng gây ra thiệt hại khiến nhiều bò, trâu bị chết.