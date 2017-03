Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, từ ngày 29-31-7, ở các tỉnh ven biển Quảng Ninh-Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Lạng Sơn, Bắc Giang sẽ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực Quảng Ninh-Hải Phòng có mưa to đến rất to. Lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra ở các tỉnh Đông Bắc như Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang. Ngập úng ở các vùng thấp, ngập lụt ở đô thị có khả năng xuất hiện ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định. Trên vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật 8-9, sóng biển cao từ 2-3,5m, biển động.Diễn biến về đợt mưa lũ này còn rất phức tạp, trong bản tin phát đi, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương đề nghị các đơn vị thường xuyên theo dõi các bản tin tiếp theo.