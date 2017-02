Thủ tướng yêu cầu không dùng xe công đi lễ hội

Công điện nêu rõ, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các Bộ, cơ quan, địa phương cùng các lực lượng đã tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trong dịp Tết, đặc biệt là các cán bộ, chiến sỹ không quản ngại khó khăn, gian khổ, ngày đêm canh gác bảo vệ chủ quyền nơi biên giới, hải đảo, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên, an toàn cho Nhân dân; các bác sỹ, cán bộ và nhân viên y tế ngày đêm ứng trực cấp cứu, điều trị, chăm sóc người bệnh; cán bộ, người lao động trực, làm việc trong dịp Tết.

Tuy nhiên, trong những ngày Tết, vi phạm quy định an toàn giao thông diễn ra còn nhiều, số người chết còn cao, còn xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, còn hiện tượng đua xe trái phép; tình trạng vi phạm trật tự an toàn xã hội do lạm dụng rượu bia còn xảy ra ở nhiều nơi, đặc biệt là ở khu vực ngoại ô và vùng nông thôn; tai nạn cháy, nổ còn nhiều; còn vi phạm quy định về mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo; một số địa phương còn xảy ra đốt pháo nổ; việc thực hiện nếp sống văn minh tại các lễ hội, khu du lịch có nơi còn chưa nghiêm.

Trong Công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương triển khai ngay nhiều công việc. Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương theo Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ Tết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và nhu cầu giao dịch của Nhân dân.

“Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ, không tổ chức liên hoan ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc. Lãnh đạo các bộ, cơ quan, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công”- Công điện nêu rõ.

Công điện cũng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn mọi hoạt động chống phá, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về an toàn giao thông, nhất là vận chuyển hành khách mùa Lễ hội; không để xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên các tuyến trọng điểm, các thành phố lớn; đẩy mạnh phòng chống cháy, nổ; xử lý nghiêm tình trạng cờ bạc, lô đề dưới mọi hình thức.