Thủ tướng yêu cầu ngành công an đánh mạnh vào tội phạm

Ngày 28-6, tại TP.HCM, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an sáu tháng đầu năm 2016. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị cùng đại diện các cơ quan đơn vị liên quan.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhận định trong sáu tháng cuối năm, tình hình thế giới, khu vực, trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, khó dự báo, việc bảo đảm ANTT rất nặng nề. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, lực lượng CAND cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ công tác trọng tâm, cần cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về ANTT và xây dựng lực lượng công an, nhất là những điểm mới nêu tại Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo phải thường xuyên mở cao điểm trấn áp tội phạm, không để tội phạm gia tăng, lộng hành. Ảnh: Hữu Tâm

Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức các cao điểm tấn công, trấn áp và truy nã tội phạm, kịp thời triệt xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; làm giảm các loại tội phạm, không để tội phạm gia tăng, không để tội phạm lộng hành. Đề cao tinh thần “thượng tôn pháp luật”, cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra tội phạm, không để lọt tội phạm, không để oan, sai.



Thực hiện các giải pháp mang tính đột phá trong phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, sử dụng công nghệ cao, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, buôn lậu, trốn thuế, các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, các tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn cờ bạc.

Mở rộng và phát huy hiệu quả phối hợp giữa công an với các bộ, ban, ngành, địa phương, nhất là với quân đội nhân dân, các ngành tư pháp trong công tác bảo đảm ANTT. Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chăm lo, củng cố, kiện toàn, phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng công an xã, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, bảo vệ dân phố, dân phòng. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, trường học, cơ quan, doanh nghiệp, gia đình trong công tác bảo đảm ANTT.

Theo đó, một trong các mục tiêu, nhiệm vụ công tác công an của năm 2016 có các nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung đấu tranh, ngăn chặn hoạt động kích động biểu tình trái pháp luật, gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn; bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Rà soát lại các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghiệp để bổ sung, chỉnh lý phù hợp với diễn biến của tình hình, nhất là tình hình vi phạm về môi trường.

Tập trung đấu tranh phòng, chống khủng bố, các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật. Triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh, trấn áp, ngăn chặn hoạt động của các băng, nhóm tội phạm đâm thuê, chém mướn, thanh toán trả thù lẫn nhau, không đế tội phạm lộng hành. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án hình sự, kinh tế, tham nhũng, tội phạm lợi dụng hoạt động kinh doanh đa cấp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong điều tra, khởi tố các vụ án, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh các sai phạm.

Ngoài ra là phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm về môi trường. Cải cách hành chỉnh trong lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự theo hướng tinh giản các thủ tục hành chính, gắn với nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách, pháp luật.