Thu xếp 470 triệu USD cho dự án điện Nhơn Trạch

Theo Minh Thúy (Vietnam+)

Khoản tín dụng vay vốn dài hạn này do Citibank làm đầu mối thu xếp thông qua các bộ phận hỗ trợ tín dụng xuất khẩu của Citi tại Frankfurt (Đức), Hongkong (Trung Quốc), Tokyo (Nhật Bản) và Singapore, với tổng số vốn đầu tư khoảng 470 triệu USD (gồm các khoản tín dụng bằng đồng USD và euro).Đây là khoản vay vốn tín dụng xuất khẩu lớn nhất được thu xếp cho Việt Nam từ trước tới nay. Vốn vay sẽ được sử dụng để thanh toán chi phí đầu tư xây dựng dự án Nhà máy khí điện Nhơn Trạch 2 có công suất 750MW tại Trung tâm điện lực Nhơn Trạch của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) tại tỉnh Đồng Nai.Tiến sĩ Hoàng Xuân Quốc, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2, cho biết nhà máy điện Nhơn Trạch 2 là công trình trọng điểm quốc gia, thuộc Tổng sơ đồ Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.Nhà máy điện Nhơn Trách 2 có nguồn nhiên liệu chính là khí tự nhiên từ ngoài khơi vùng biển Nam Bộ. Nhà máy thân thiện với môi trường và được đăng ký là dự án Cơ chế phát triển sạch. Bắt đầu từ tháng 3/2011, điện do nhà máy sản xuất sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng và củng cố vai trò của PetroVietnam là nhà sản xuất điện lớn thứ hai tại Việt Nam sau EVN (Tập đoàn Điện lực Việt Nam).Hợp đồng tín dụng có thời hạn 12 năm được bảo lãnh bởi Bộ Tài chính và được bảo hiểm bởi Cơ quan tín dụng xuất khẩu của Đức Euler Hermes Kreditversicherungs AG (Hermes) và Cơ quan tín dụng xuất khẩu của Nhật Bản Nippon Export and Investment Insurance (NEXI)./.