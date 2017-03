Thua bạc, đánh chết người vì nghi mất ví

Nội dung vụ án là khoảng 21h ngày 28/12/2012, Chung đến nhà Nguyễn Khắc Khuê (ở thôn Voi, xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng) để đánh bạc. Bị thua đậm trên chiếu bạc, Chung định lấy giấy tờ xe để cắm lấy tiền thì phát hiện mất ví trong túi áo.

Thanh niên này quay ra tra hỏi chủ nhà thì ông Khuê phủ nhận. Nhưng Chung một mực đổ thừa cho chủ. Thấy vậy, ông Khuê báo cho Nguyễn Khắc Tư (là anh ruột) đến can thiệp.

Bị dọa đánh, Chung nói “cháu rớt ví quay lại xin, bác đánh được cháu thì đánh nếu không đánh chết được thì mai cháu cắt cổ từng người một”. Thấy vậy, ông Tư tiến đến thì bị Chung kẹp cổ, đánh thẳng mặt. Trong lúc vật lộn, Chung liên tiếp đánh nhiều lần vào đầu, mặt khiến ông Tư bất tỉnh. Do vết thương nặng nên nạn nhân đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Giám định pháp y kết luận tổn thương tụ máu cơ thái dương bên phải của nạn nhân do tác động trực tiếp của vật cứng.

Ngày 3/10/2013, TAND huyện Yên Dũng xử phạt Chung 10 năm tù tội Cố ý gây thương tích. Sau đó, phía bị hại đã kháng cáo cho rằng cấp sơ thẩm bỏ lọt hành vi phạm tội và phải xử lý bị cáo tội Giết người.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm – bào chữa cho gia đình bị hại cho biết quyết định của TAND tỉnh Bắc Giang tuyên hủy bản án sơ thẩm là hoàn toàn có căn cứ pháp luật.

Theo ý kiến luật sư, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo thừa nhận hành vi dùng tay đấm nạn nhân trong tư thế kẹp cổ, đầu nạn nhân bị “kê” dưới nền sân gạch là nguy hiểm đến tính mạng của nạn nhân. Thực tế nạn nhân đã tử vong. Rõ ràng bị cáo phải chịu trách nhiệm về tội Giết người chứ không phải là tội Cố ý gây thương tích.

Ngoài ra, một nhân chứng khẳng định bị cáo có hành vi dùng điếu cày đánh ông Tư. Vậy thương tích trên đầu nạn nhân là do ai gây nên? Dù bị cáo không khai nhận dùng điếu cày đánh ông Tư nhưng tại bản kết luận giám định cũng đã xác định trên đầu nạn nhân cũng có vết thương do điếu cày gây ra thì không thể không do bị cáo.