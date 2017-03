Thua kiện vì khai mâu thuẫn, bất nhất

Theo đơn khởi kiện của ông T., ông tham gia cách mạng từ năm 1962, khi mới 14 tuổi. Sau năm 1968, ông bị địch bắt, tra tấn, đưa đi huấn luyện ba tháng ở Thất Sơn rồi điều về tiểu đoàn công binh ngụy ở Sóc Trăng. Khi trốn trở về, ông được hai cán bộ đề nghị trở về hàng ngũ của địch để hoạt động bí mật…

Sau giải phóng, ông T. làm thủ tục hưởng chế độ ưu đãi người có công. Tháng 6-1989, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Sóc Trăng cấp giấy chứng nhận thương binh cho ông. Tuy nhiên, nhiều cán bộ cách mạng ở địa phương phản đối nên Sở đã thẩm tra và cắt chế độ của ông T. với lý do “khai hồ sơ không đúng sự thật”.

Không đồng tình, ông T. khởi kiện yêu cầu hủy quyết định thu hồi này. Yêu cầu của ông đã bị TAND tỉnh Sóc Trăng bác.

Ông T. kháng cáo nhưng đã mất vào tháng 3-2013 nên con ông tham gia tố tụng với tư cách người thừa kế quyền và nghĩa vụ.

Theo tòa phúc thẩm, lời khai của ông T. về thời gian đi lính cho chế độ cũ có mâu thuẫn, bất nhất. Trong khi đó, theo báo cáo của Thanh tra Nhà nước tỉnh thì ông có đi lính cho chế độ cũ. Như vậy, trường hợp của ông T. không được xem xét giải quyết để xác nhận thương binh là đúng quy định hiện hành.

Hơn nữa, thương tật của ông T. có là do bản thân ông tự gây nên chứ không phải do địch tra tấn để lại di chứng. Điều này được ông thừa nhận tại bản khai nhân khẩu lưu tại công an huyện: “Năm 1971, tôi tự bắn chân nhưng không được giải ngũ. Năm 1972, tôi đánh lộn gây thương tích, ở tù”...

PHAN THƯƠNG