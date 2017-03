Thua kiện vì không chứng minh được đã giao tiền

Ông Phong trình bày, tháng 6-2010, vợ chồng bà An vay của vợ chồng ông 80 triệu đồng. Thời hạn vay sáu tháng, không tính lãi. Bà An không trả nợ đúng hẹn nên ông nhờ tòa giải quyết. Ngược lại, bà An không thừa nhận việc vay mượn trên. Theo bị đơn, tháng 6-2010, bà có vay của ông Phong 20 triệu đồng và đã trả đủ vốn lẫn lãi.

HĐXX nhận định ông Phong xác định chữ “Đã nhận tiền” trong hợp đồng vay là do ông tự ghi, không phải chữ bà An. Phía bà An cũng xác nhận không ghi dòng chữ này và không nhận 80 triệu đồng. Ông Phong không chứng minh được đã giao cho bà An số tiền trên. Vì vậy quan hệ vay trên không phát sinh quyền và nghĩa vụ. Việc ông Phong ghi dòng chữ “Đã nhận tiền” ở cạnh phần chữ ký tên bà An trong hợp đồng và cho rằng bị đơn đã nhận tiền là chưa có cơ sở thuyết phục. Yêu cầu khởi kiện của ông Phong không có căn cứ chấp nhận. Tòa sơ thẩm chỉ căn cứ vào thỏa thuận trong hợp đồng vay, không xem xét đến quá trình thực hiện hợp đồng cũng như chứng cứ do các bên cung cấp mà đã buộc bà An trả nợ là chưa có căn cứ hợp pháp nên cần sửa án như trên.

HOÀNG YẾN