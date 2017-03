Thua kiện vì sa thải trái luật

Ngày 26-9, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã bác toàn bộ yêu cầu kháng cáo của công ty TNHH Pouyuen Việt Nam (trụ sở tại quận Bình Tân) trong vụ tranh chấp lao động với bà Lâm Lệ Ngọc. Tòa buộc công ty phải hủy quyết định sa thải trái luật và phải bồi thường cho bà Ngọc hơn 74 triệu đồng.

Tại tòa, bà Ngọc trình bày cuối năm 2008, bà vào làm việc cho công ty với hợp đồng lao động có thời hạn một năm, sau được ký tiếp hợp đồng không xác định thời hạn. Công việc cụ thể của bà là điều xe, thu mua linh kiện cho xưởng, đánh phiếu thanh toán...

Ngày 13-1-2012, công ty ra quyết định sa thải bà với lý do vi phạm nội quy lao động. Cụ thể, công ty cho rằng bà gây thiệt hại 800.000 USD từ năm 2007 đến nay nhưng không đưa ra chứng cứ chứng minh nào. Trong ngày đó, công ty tổ chức cuộc họp không hề đề cập đến việc sa thải hay kỷ luật mà chỉ hỏi bà “có ai chỉ đạo bà gây thiệt hại cho công ty?”. Sau đó công ty yêu cầu bà rời khỏi vị trí làm việc và cho hạn ba ngày để trả lời câu hỏi.

Không đồng ý với quyết định sa thải, bà Ngọc khiếu nại lên giám đốc công ty nhưng lại được nhận tiếp một quyết định sa thải khác (ký cùng ngày với quyết định đầu). Bà khởi kiện công ty ra TAND quận Bình Tân vì cho rằng mình bị sa thải trái luật và việc quy kết bà gây thiệt hại mà không có chứng cứ chứng minh là sai.

Ngược lại, phía công ty cho rằng trong quá trình làm việc bà Ngọc đã lợi dụng sự tin tưởng của công ty để kê khống số chuyến vận chuyển phát sinh trong tháng nhiều hơn so với thực tế. Sự việc này bị phát hiện vào ngày 14-12-2011 khi bà Ngọc dùng hộp thư điện tử (do công ty cấp cho và chỉ sử dụng trong nội bộ) gửi thư cho một cá nhân của công ty vận chuyển. Trong thư có đánh dấu riêng những chuyến khai khống nên bị bộ phận IT phát hiện. Những chuyến khai khống này đều không có hồ sơ hợp lệ.

Theo công ty, sau khi sự việc xảy ra, công ty có yêu cầu bà Ngọc làm bản tường trình nhưng bà không hợp tác. Công ty triệu tập cuộc họp có sự tham dự của bà Ngọc và ban chấp hành công đoàn, tất cả đi đến thống nhất sa thải bà Ngọc do bà có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản.

Xử sơ thẩm, TAND quận Bình Tân nhận định: Biên bản xử lý kỷ luật lao động của công ty thực chất chỉ là biên bản hiện trường nhưng cả hai quyết định sa thải đều có phần nội dung căn cứ vào biên bản này. Như vậy, quyết định sa thải đã không đúng trình tự thủ tục luật định. Đồng thời, theo hồ sơ thì công ty chỉ có một biên bản xử lý kỷ luật về việc vi pham nội quy công ty với bà Ngọc. Tuy nhiên, cả bà Ngọc và người có thẩm quyền xử lý vi phạm kỷ luật đều không ký tên. Trong biên bản ghi thành phần tham dự có ban chấp hành công đoàn nhưng người này không có ý kiến và không ký tên.

Ngoài ra, công ty cho rằng đã tố cáo hành vi bà Ngọc đến cơ quan điều tra chờ xử lý nhưng hiện nay cơ quan điều tra vẫn chưa có kết luận nên chưa thể xem xét. Từ đó, tòa chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, tuyên hủy hai quyết định và buộc bồi thường cho bà Ngọc hơn 74 triệu đồng.

Tại phiên phúc thẩm hôm 26-9, tòa nhận định án sơ thẩm xử vậy là đúng luật nên bác kháng cáo của công ty và tuyên y án sơ thẩm.

HOÀNG YẾN