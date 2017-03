Thua kiện vì yêu cầu dừng xuất cảnh sai

Cuối tháng 5-2012, Công ty Cổ phần Delta đã khởi kiện ra TAND TP.HCM yêu cầu tòa hủy công văn của Cục Thuế TP.HCM đề nghị dừng xuất cảnh đối với tổng giám đốc công ty là ông H. Công ty buộc Cục Thuế thực hiện theo quyết định của UBND TP về việc hướng dẫn công ty những nội dung liên quan đến thuế, đến thủ tục chuyển giao, chuyển nhượng tài sản ở huyện Hóc Môn với Công ty Nước giải khát Delta…

Tổng giám đốc bị ảnh hưởng

Phía công ty trình bày, năm 2001, Công ty TNHH Nước giải khát Delta thuê đất tại huyện Hóc Môn để thực hiện dự án đầu tư xây dựng trại nhân giống, nuôi bò sữa và nông trường nhân giống phát triển, canh tác dứa Cayen. Đây là dự án thuộc diện ưu đãi đầu tư. Cuối tháng 7-2007, Công ty Cổ phần Delta thành lập thay cho chi nhánh của Công ty Nước giải khát Delta tại Hóc Môn, tiếp tục thực hiện dự án cũ trên cơ sở kế thừa quyền và nghĩa vụ của chi nhánh...

Tuy nhiên, Chi cục Thuế huyện Hóc Môn lại cho rằng chi nhánh của Công ty Nước giải khát Delta và Công ty Cổ phần Delta là khác nhau nên không được kế thừa quyền và nghĩa vụ. Từ đó, Chi cục Thuế bác bỏ ưu đãi đầu tư mà Công ty Cổ phần Delta được hưởng và yêu cầu nộp thuế đất hơn 8,6 tỉ đồng.

Tiếp đó, ngày 7-9-2011, Cục Thuế TP.HCM ra văn bản về việc đề nghị dừng xuất cảnh đối tượng còn nợ thuế đối với ông H., Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Delta.

Ở tư cách bên bị kiện, Cục Thuế cho rằng đã nhiều lần đôn đốc và nhắc nhở nhưng công ty không chịu đóng thuế. Do đó Cục Thuế mới có văn bản trên đề nghị Cục Quản lý Xuất nhập cảnh - Bộ Công an và Cục Tham mưu - Tổng cục An ninh 1 tạm dừng việc xuất cảnh với ông H. bởi ông là đại diện theo pháp luật của công ty. Việc làm trên là nhằm mục đích thu thuế. Văn bản trên chỉ là nêu đề nghị của Cục Thuế, không có tính quyết định, không ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của ông H. Đây cũng không phải là quyết định hành chính. Việc Cục Quản lý Xuất nhập cảnh có dừng xuất cảnh đối với ông hay không là căn cứ vào các quy định của pháp luật, không bắt buộc phải căn cứ vào công văn của Cục Thuế.

Sai luật nên bị hủy

Vừa qua, TAND TP.HCM đã đưa vụ án ra xét xử. Sau khi xem xét, HĐXX nhận định những người Việt Nam có nợ thuế mà xuất cảnh để định cư ở nước ngoài hoặc có dấu hiệu bỏ trốn mới là đối tượng để dừng việc xuất cảnh. Khi ban hành văn bản (bị khởi kiện), Cục Thuế đã không tìm hiểu đầy đủ quy định của pháp luật mà chỉ căn cứ vào việc ông H. với tư cách là đại diện theo pháp luật của Công ty Delta để đề nghị dừng xuất cảnh là có thiếu sót. Thực tế, ông H. là người Việt Nam, không xuất cảnh định cư ở nước ngoài, chưa có dấu hiệu bỏ trốn.

Mặt khác, việc nợ thuế nếu có là nợ của Công ty Delta chứ không phải là nợ của cá nhân ông H. Nghĩa vụ nộp thuế là nghĩa vụ của công ty, không phải là nghĩa vụ cá nhân. Do đó, Cục Thuế ban hành văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền dừng việc xuất cảnh với ông H. là không đúng pháp luật. Tuy mới đây Cục Thuế đã có công văn đề nghị giải tỏa việc tạm dừng xuất cảnh với ông H. nhưng công văn mới không có nội dung thu hồi, hủy bỏ văn bản trước. Nếu hiểu theo nghĩa thông thường thì văn bản trước đó vẫn có giá trị. Tuy nhiên, như đã phân tích, văn bản này là sai ngay từ khi ban hành thế nên cần phải hủy bỏ.

Cuối cùng tòa tuyên hủy công văn của Cục Thuế. Đồng thời, tòa tuyên buộc Cục Thuế phải hướng dẫn Công ty Nước giải khát Delta và Công ty Cổ phần Delta lập thủ tục chuyển giao, chuyển nhượng tài sản, vốn đầu tư tại dự án theo luật định như UBND TP yêu cầu...

Quy định pháp luật Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh 1. Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. 2. Cơ quan quản lý thuế thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh dừng việc xuất cảnh khi người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế trong các trường hợp sau: a) Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài; b) Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài hết thời hạn làm việc tại Việt Nam hoặc kết thúc hoạt động cung cấp địch vụ, hành nghề độc lập tại Việt Nam; c) Cá nhân có dấu hiệu bỏ trốn khỏi Việt Nam mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Trích Điều 29 Nghị định 85/2007/NĐ-CP

hướng dẫn Luật Quản lý thuế

HOÀNG YẾN