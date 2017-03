Thừa Thiên Huế thay thế cầu yếu qua sông An Cựu

Chiếc cầu cuối cùng trong hệ thống các cầu bắc qua sông An Cựu là Cầu Ga vừa được tỉnh Thừa Thiên-Huế phê duyệt với tổng mức vốn đầu tư 24 tỷ 301 triệu đồng. Cầu dài 48m, rộng 19,5m, được xây dựng mới, vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép tại vị trí cầu cũ.



Trước đó, các đơn vị thi công đã xây dựng, đưa vào sử dụng các cầu An Cựu, Nam Giao, Bến Ngự, Kho Rèn và đang thi công cầu Phú Cam bắc qua sông An Cựu.



Riêng cầu Phú Cam hiện đạt giá trị thi công 8/15 tỷ đồng. Cầu có chiều dài 54,7m, rộng 9m, lề bộ hành mỗi bên 2,25m, tải trọng thiết kế HL 93, với quy mô vĩnh cửu. Các cầu bắc qua sông An Cựu được xây dựng mới giữ một vai trò hết sức quan trọng, kết nối mảng đô thị phía Tây với trung tâm thành phố Huế.



Trong đó có những trục đường chính đi lên các phường phía Tây như đường Trần Phú (qua cầu Kho Rèn), Phan Bội Châu (cầu Bến Ngự), hoặc đường Điện Biên Phủ (qua cầu Nam Giao), một trong những tuyến đường huyết mạch trong trục giao thông phía Tây thành phố, giảm ùn tắc giao thông ở những lúc cao điểm.



Để giảm bớt lượng phương tiện lưu thông vào thành phố từ phía Tây qua các trục đường chính, tỉnh Thừa Thiên-Huế còn xây dựng thêm tuyến đường tránh Tự Đức-Thủy Dương, tuyến Quốc lộ 49... Giai đoạn 2010-2020, tỉnh Thừa Thiên-Huế sẽ đầu tư gần 259 tỷ đồng để khôi phục, nâng cấp các cây cầu yếu trên địa bàn. Trong đó, giai đoạn 2011-2015, đầu tư nâng cấp 10 cầu với kinh phí khoảng 121 tỷ đồng, gồm các cầu: Đông Ba, Như Ý, Lợi Nông, Lương Mai, Tây Phú, cầu Tân Xuân Lai, Niêm Phò, Trung Chánh, Phú Thứ.../.







Theo Quốc Việt (TTXVN/Vietnam+)