Thừa Thiên-Huế ngập nặng, có nơi phải đi lại bằng xuồng

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với gió đông trên cao nên từ ngày 29-11 đến ngày 4-12 tại Thừa Thiên-Huế có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 221-560 mm.

Mưa lớn khiến nước ở các sông dâng cao đổ về nhanh làm nhiều địa phương ở vùng trũng huyện Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc bị ngập nặng.





Vào chiều 4-12, tại huyện Quảng Điền mưa lớn vẫn tiếp diễn. Ảnh: NGUYỄN DO



Nhiều tuyến đường ngập sâu được đặt biển cảnh báo. Ảnh: NGUYỄN DO





Có nhiều tuyến đường nước ngập lên đến nửa bánh xe. Ảnh: NGUYỄN DO





Tại huyện Quảng Điền nhiều điểm ngập sâu, trâu bò được người dân dắt lên đường cao để tránh nước lũ. Ảnh: NGUYỄN DO



Nhiều xe bị chết máy phải dắt bộ. Ảnh: NGUYỄN DO



Đường vào nhà dân bị ngập nặng, phải di chuyển bằng xuồng. Ảnh: NGUYỄN DO



Nhiều vùng trũng ở Thừa Thiên-Huế ngập sâu. Ảnh: NGUYỄN DO







Đến chiều tối nay, nước đã dần xuống nhưng nhiều địa điểm vẫn đang ngập sâu. Ảnh: NGUYỄN DO