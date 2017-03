Thuận Kiều Plaza phải bàn giao 23 căn hộ chưa bán

Bộ Tài chính vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng phương án xử lý các vướng mắc tại cao ốc Thuận Kiều, quận 5.

Trước đó, Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn (đơn vị hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài) đề xuất được tiếp tục bán 23 căn hộ này cho những người đã đặt cọc mua căn hộ từ 10 năm trước. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện nay những người đăng ký không tiếp tục thực hiện việc mua bán, trong khi giấy phép đầu tư quy định đến khi hết thời hạn sử dụng đất thuê (31-1-2014) thì chủ đầu tư phải bàn giao những phần công trình chưa bán cho UBND TP mà không bồi hoàn.

Về tiền sử dụng đất, Bộ Tài chính cho hay cơ bản thống nhất với kiến nghị của UBND TP. Cụ thể, 18 căn hộ đã chuyển nhượng cho hộ gia đình cá nhân trong những năm 2000 thì người mua nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước theo giá đất tại bảng giá đất do UBND TP quy định và công bố tại thời điểm 15-11-2005 (thời điểm TP có thông báo yêu cầu nhà đầu tư nộp tiền sử dụng đất, nếu không nộp mà vẫn sử dụng đất thuê thì người mua được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở nhưng có ghi chú là đất thuê).

Đối với 607 căn hộ đã chuyển nhượng cho Công ty CP Đầu tư An Đông trong giai đoạn 2013-2014 thì công ty này phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất ở quy định tại bảng giá đất do TP ban hành tại thời điểm nhận chuyển nhượng. Riêng phần diện tích trung tâm thương mại, Bộ Tài chính cho biết Công ty An Đông sẽ tiếp tục thuê đất theo giấy chứng nhận đã được Sở TN&MT cấp cho đến hết thời hạn thuê đất của dự án.

CẨM TÚ