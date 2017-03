Thuê côn đồ chém dân, "cát tặc" vào tù

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, bức xúc trước việc các ghe bơm hút cát lậu trên sông Hàm Luông luôn áp sát bờ ấp 4 (cồn Ốc, xã Hưng Phong), sáng 10-9-2011, các con và rể của ông NVC tụ họp quyết bắt quả tang. Phát hiện một chiếc ghe đang thả vòi hút cát cạnh bờ, các con của ông C. liền nhảy xuống ghe, lao ra giằng co với các đối tượng hút cát lậu. Lập tức Kha (nhà ở cùng ấp) gọi điện thoại cho nhóm thanh niên từ huyện Mỏ Cày Nam vượt sông sang gây hấn. Một người trong nhóm này là An đã dùng dao chém người gây thương tật 12%…

Tại phiên tòa, An và Tân đều khai chính Kha đề nghị: “Cứ chơi cho đổ máu, miễn đừng chết, có gì chú Sáu (Kha - NV) chịu cho”. Xong việc, Kha đưa cho nhóm thanh niên trên 1,5 triệu đồng để “nhậu chơi”.

TÂM PHÚC