Một vụ án khá hi hữu xảy ra ở Phú Yên: Với mục đích ngăn cản, không cho vợ ly hôn, Trần Trung Lập đã thuê người khác chửi vợ mình, tạo ra vụ đánh ghen giả để rồi phải ra đứng trước vành móng ngựa về tội làm nhục người khác…

Dàn cảnh đánh ghen

Sáng 11-4-2012, một đoạn đường ở huyện Tuy An đang yên tĩnh bổng trở nên ồn ào, huyên náo. Mọi người ùa ra xem thì thấy ba, bốn người đang vây lấy một phụ nữ, chửi rủa thậm tệ. Nạn nhân (sau này được xác định là vợ của Lập) bỏ chạy thì bị một người đuổi theo nắm áo kéo lại. Một người khác lao vào đánh nạn nhân, chửi rằng đã quan hệ bất chính với chồng mình...

Việc chửi bới, hành hung người phụ nữ trên diễn ra khoảng 20 phút trên phố đông người. May mắn là sau đó người dân chứng kiến đã báo công an can thiệp, không để cho sự việc đi quá xa.

Tại cơ quan chức năng, hành vi của nhóm người trên đã được làm rõ. Hóa ra mọi việc xảy ra là do Lập sắp xếp…

Hồ sơ thể hiện dù đã có hai con nhưng qua thời gian dài chung sống, vợ Lập thấy gia đình mâu thuẫn không thể hàn gắn nên đầu năm 2012, bà làm đơn gửi ra tòa đòi ly hôn. Lập không muốn chuyện này nên nghĩ ra cách thuê người chửi vợ, tạo ra vụ đánh ghen để mọi người nghĩ vợ Lập ngoại tình, khiến vợ không dám ly hôn nữa. Cụ thể, Lập nhờ em họ là Võ Xuân Hồng tìm người thực hiện ý định. Qua người quen, Hồng liên hệ nhờ Trần Thị Nghĩa giúp việc này.

Sau khi trao đổi với phía Hồng và Lập, Nghĩa đã rủ ba người phụ nữ tham gia “đi làm xấu hổ một phụ nữ do người quen nhờ” với giá là 3 triệu đồng. Sáng ngày xảy ra sự cố, Hồng báo cho nhóm Nghĩa biết hướng vợ Lập đi làm. Cả nhóm lên xe đuổi theo rồi chặn đường nạn nhân và ra tay giữa phố…

Xúc phạm nhân phẩm nạn nhân

Vừa qua, TAND huyện Tuy An đã mở phiên tòa xét xử Lập và đồng phạm về tội làm nhục người khác. HĐXX nhận định tại phiên tòa các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi, đủ cơ sở kết luận các phạm tội. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm và sức khỏe của người bị hại trước mặt nhiều người, gây mất trật tự trị an trong khu phố, làm quần chúng nhân dân bất bình.

Bị cáo Lập khởi xướng và nhờ bị cáo Hồng tìm thuê người làm nhục vợ nên cần xem xét xử lý bị cáo mức án cao hơn các bị cáo khác. Bị cáo Hồng, Nghĩa tích cực giúp sức cho bị cáo Lập, tuy không trực tiếp gây án nhưng đóng vai trò quan trọng nên cũng cần phải xử phạt nghiêm. Các bị cáo còn lại cần xử lý mức án tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội.

Cuối cùng, tòa tuyên phạt bị cáo Lập một năm tù treo, các bị cáo khác bị phạt 3-9 tháng tù treo cùng về tội danh trên. Tòa buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho nạn nhân hơn 5 triệu đồng để bù đắp tổn thất về tinh thần...

Lựa chọn cách giải quyết quá tệ Vợ chồng đang mâu thuẫn, thay vì tìm cách nào đó thật tốt để hóa giải, ông Lập lại chọn cách xử lý không giống ai. Hậu quả là đã phải ra tòa lãnh án về hành vi phạm pháp của mình, làm mâu thuẫn vợ chồng càng trầm trọng hơn. Những người khác lý ra thấy việc sai phạm đó thì can ngăn, hòa giải nhưng vì hám lợi cũng hùa theo để rồi lãnh hậu quả. Đây là bài học đáng tiếc trong cách xử sự giữa vợ chồng, giữa con người với nhau. Tòa xét xử các bị cáo về tội danh trên là thỏa đáng. Trong vụ này, gia đình của ông Lập sẽ gánh hậu quả nặng nề nhất. Tôi hy vọng là tới đây, mọi người sẽ bình tĩnh, tìm cách tốt nhất để giải quyết sự việc… Luật sư NGUYỄN THANH VĂN, Đoàn Luật sư TP.HCM

XUÂN LONG