Thuê người "dạy" vợ

Theo cáo trạng, đêm 25.10.2011, Phan Nam Thịnh (27 tuổi, ở thôn Tam An, xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy, Kon Tum) được Nguyễn Đình Ruyến (ở xã Sa Sơn) đặt vấn đề nhờ “dạy” vợ mình là N.T.V (37 tuổi) với giá 10 triệu đồng, do nghi ngờ vợ ngoại tình. Thịnh nhận đủ số tiền rồi tìm Phạm Xuân Hiệp (22 tuổi, trú tại P.Quang Trung, TP.Kon Tum) “bán” lại giá 5 triệu đồng. Hiệp gọi thêm Lâm Quang Phúc (19 tuổi, cùng trú tại P.Quang Trung) cùng tham gia.



Tại phiên tòa, Ruyến cho rằng vợ mình đã nhiều lần có quan hệ bất chính, đã bằng nhiều cách "dạy" khác nhau mà không được, nên “cực chẳng đã” mới thuê người ngoài “dạy”. Được tòa cho phép, bà Vũ Thị Huế - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Tam An, xã Sa Sơn, cũng xác nhận chị V. là người có lối sống không lành mạnh, khiến chồng bức xúc nhưng bất lực nên đã có hành động vi phạm pháp luật. “Thay mặt chị em trong thôn, xin tòa giảm nhẹ tội cho anh Ruyến", bà Huế nói.



Chị V. đòi các bị cáo bồi thường 30 triệu đồng nhưng bị tòa bác bỏ, bởi các gia đình bị cáo đã khắc phục hậu quả với số tiền 8 triệu đồng. Tòa xét thấy, tất cả các bị cáo đều ăn năn hối hận trước việc làm vi phạm pháp luật của mình, thành khẩn khai báo, riêng bị cáo Ruyến có nhân thân tốt, có nhiều đóng góp cho địa phương nên chỉ tuyên 26 tháng tù cho hưởng án treo; còn Thịnh, Hiệp và Phúc mỗi bị cáo 24 tháng tù, cho hưởng án treo.



Theo Trùng Dương (TNO)