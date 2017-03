Thuê nhà trọ ân ái 3 ngày rồi mang xăng đốt người tình

Ngày 26/8, TAND huyện Krông Năng mở phiên tòa xét xử bị cáo Hà Thị Mới (SN 1983, trú tại thôn Giang Tiến, xã Ea Puk, huyện Krông Năng) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, Hà Thị Mới đã lập gia đình vào năm 2000 cùng Nông Văn Lợi và có 3 người con. Khoảng cuối năm 2008 và đầu năm 2009, Mới có quan hệ yêu đương với Phan Văn Tiến (đã lập gia đình năm 1991 và cũng có 3 con) cùng cư trú tại thôn Giang Tiến.



Hai bên hứa hẹn với nhau và có quan hệ như vợ chồng nhiều lần. Tiến hứa với Mới khi nào ly hôn vợ sẽ cùng Mới đi nơi khác chung sống. Sau đó chồng của Mới nghi ngờ và có hành vi đánh Mới.



Mới đưa con bỏ về quê, đến thị xã Buôn Hồ thì gọi điện thoại báo cho Tiến biết và cả hai cùng đi về Gia Lai, thuê nhà trọ ở đó 3 ngày. Do vợ con của Tiến gọi điện nên Tiến nghĩ mình đã sai và khuyên Mới cùng về.



Khi về với chồng con, Mới suy nghĩ là do Tiến rủ rê nên bị chồng hắt hủi, đem lòng thù hận Tiến. Đến khoảng 17h ngày 14/2, thấy Tiến đang chơi bầu cua tại hội trường thôn Giang Tiến, Mới liền chạy về nhà lấy can xăng đã mua trước đó, cầm theo quẹt ga, đến chỗ Tiến đổ xăng vào phía sau lưng và đốt.



Lửa bùng cháy làm Mới bị bỏng ở mu bàn tay, ngực và chân; còn Phan Văn Tiến bị bỏng 50% diện tích cơ thể và được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hà Thị Mới 72 tháng tù giam và buộc bồi thường 173 triệu đồng cho Phan Văn Tiến.