Thuế thu nhập cá nhân: Sao nộp ‘khủng’, sao ‘chây ì’

Phong tỏa tài khoản, ngăn xuất cảnh văn nghệ sĩ “chây ì” Đối với những trường hợp chưa liên lạc được do thay đổi địa chỉ, theo bà Hương, cơ quan thuế sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước (như Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, An ninh văn hóa tư tưởng …), công ty tổ chức biểu diễn, công ty quảng cáo, bầu sô ca nhạc…, những nguồn thông tin khác để xác minh và gửi thư mời cho những người này. Riêng đối với văn nghệ sĩ đã nhận thư mời nhưng không đến làm việc, cơ quan thuế sẽ dựa trên những thông tin thu thập được để xử lý theo quy định. Theo quy định hiện nay về xử lý nợ thuế, khi quá hạn phải nộp mà cá nhân chưa nộp thuế thì cơ quan thuế sẽ tiến hành các biện pháp cưỡng chế, phong tỏa tài khoản, kiến nghị với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh ngăn chặn xuất cảnh đồng thời công khai thông tin. Bà Hương cho rằng: “Các biện pháp cưỡng chế thuế áp dụng chung cho tất cả các doanh nghiệp, cá nhân theo Luật Quản lý thuế được Quốc hội thông qua. Do vậy, giới văn nghệ sĩ cũng không phải trường hợp ngoại lệ… Những văn nghệ sĩ thường xuyên đi biểu diễn ở nước ngoài cần lưu ý những quy định này để không xảy ra những trường hợp đáng tiếc”.