Thuốc lá lậu ngụy trang tinh vi

Các đối tượng buôn lậu vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu đi qua Trảng Bàng, Tây Ninh chuyển tiếp bằng ghe theo sông Vàm Cỏ rồi tập kết hàng ở bãi Than Bùn. Đây là điểm giáp ranh giữa huyện Đức Hòa (Long An), Hóc Môn (TPHCM), chẻ nhỏ hàng ra rồi vận chuyển vào thành phố. Một số khác đến kênh 17 cập vào bờ trên đất Long An, mỗi ngày có trên 10 lượt ghe đổ thuốc ở đây rồi chuyển tiếp lên xe gắn máy về thành phố.

Nguyên nhân thuốc lá lậu tăng là do mức chênh lệch cao giá thuốc lá ngoại giữa Campuchia và TP.HCM từ 8.000 - 10.000 đồng/bao Hero, thuốc Jet 10.000 - 12.000 đồng/bao nên các đối tượng buôn lậu thực hiện nhiều thủ đoạn khá tinh vi lực lượng QLTT khó kiểm tra, khó phát hiện. Cụ thể là thay đổi cung đường vận chuyển khi đi qua Củ Chi, vận chuyển với số lượng ít từ 150 đến 300 bao. Chế tạo lại kết cấu của phương tiện để cất giấu, đóng giả là người dân chở cá, bánh, bánh kẹo, đóng giả sinh viên, học sinh đi học, nhằm qua mắt lực lượng chống buôn lậu.

TÚ UYÊN