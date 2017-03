Thương anh nên nhận tội thay?

Ngày 27-11, TAND tỉnh Bình Thuận sẽ xử phúc thẩm vụ bị cáo Trần Văn Thành phạm tội cố ý gây thương tích. Điểm đặc biệt của vụ án là sau khi bị cấp sơ thẩm xác định là có tiền án đánh bạc nên áp dụng tình tiết tăng nặng tái phạm để phạt chín tháng tù, Thành đã kháng cáo, khai lại về tiền án của mình. Theo Thành, người đánh bạc lúc đó là anh của Thành. Vì thương anh có con nhỏ mới sinh nên Thành mới đứng ra nhận tội thay...

Đánh bạn trai của cháu

Theo hồ sơ, Thành có người cháu gái hơn 16 tuổi, quen với ông T. (32 tuổi) ở cùng thị xã La Gi. Thấy ông T. nhiều lần đưa cháu mình đi qua đêm, Thành gặng hỏi thì cháu gái cho biết đã bị ông T. xâm hại. Sau đó, ông T. còn mua thuốc ngừa thai cho cô uống và tiếp tục khống chế, quan hệ trong một thời gian dài...

Ngày 28-4, khi gặp ông T., Thành đã đến yêu cầu ông này không được tiếp tục quan hệ với cháu mình nữa. Ông T. đốp chát lại: “Tôi đi đâu kệ tôi, mắc mớ gì tới ông mà ông cấm!”. Bực tức, Thành lấy cây đánh ông T. gây thương tật 10% tạm thời.

Sau đó, các cơ quan tố tụng thị xã La Gi đã khởi tố, truy tố Thành về tội cố ý gây thương tích vì cho rằng dù thương tật của nạn nhân dưới 11% nhưng Thành dùng cây gỗ là hung khí nguy hiểm và phạm tội có tính côn đồ.

Ngày 24-9, TAND thị xã La Gi đã nhận định Thành có một tiền án là tháng 5-2004 bị TAND huyện Hàm Tân phạt tù về tội đánh bạc nhưng đến nay vẫn chưa chấp hành xong hình phạt bổ sung (nộp phạt ba triệu đồng) và chưa nộp án phí. Vì thế, tòa xem đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự (tái phạm) và tuyên án Thành chín tháng tù.

Có tiền án do nhận tội thay?

Cho rằng mình bị xử nặng, Thành kháng cáo, khai ra một sự thật khác về tiền án đánh bạc trước đây của mình để mong tòa giảm nhẹ.

Theo đó, đêm 8-2-2004, anh của Thành cùng ba người khác rủ nhau sát phạt đỏ đen tại nhà người quen. Thành đi chơi về, ghé vào ngồi xem khoảng 10 phút thì công an ập vào bắt quả tang. Cả sòng bạc náo loạn, anh của Thành nhanh chân chạy thoát, riêng Thành do nghĩ mình vô can nên ngồi lại. Thế rồi, trong lúc công an lập biên bản phạm pháp quả tang, nghĩ vợ chồng anh vừa sinh con nhỏ được vài ngày, Thành quyết định đứng ra nhận tội thay anh và nói nhỏ với các con bạc khác là nên khai hết cho mình.

Các con bạc cùng vụ này cũng kể lại: Sau khi thấy Thành nhận tội, họ cũng khai cùng đánh bạc với Thành vì chỉ nghĩ đơn giản là nếu không thì anh của Thành cũng phải ngồi tù. Ngày 13-5-2004, TAND huyện Hàm Tân đã phạt cả họ lẫn Thành mỗi người ba tháng năm ngày tù (bằng thời gian tạm giam) về tội đánh bạc theo khoản 1 Điều 248 BLHS và trả tự do cho tất cả tại phiên tòa. Họ còn phải nộp phạt ba triệu đồng sung công và phải chịu án phí hình sự sơ thẩm (đến nay chưa ai nộp tiền). Vụ án sau đó không có kháng cáo, kháng nghị nên đã có hiệu lực pháp luật

Nhiều hệ quả pháp lý

Sự thật về việc Thành nhận tội thay cho anh trong tiền án đánh bạc sẽ do tòa phúc thẩm xem xét. Nếu tòa cho rằng việc này không có căn cứ thì tòa tiếp tục xét xử bình thường (có thể y án, sửa án hoặc hủy án sơ thẩm). Tuy nhiên, nếu tòa cho rằng có cơ sở xác định việc này đúng sự thật thì nhiều khả năng bản án sơ thẩm vụ cố ý gây thương tích sẽ bị hủy để giải quyết lại. Bởi lẽ việc nhận tội thay của Thành sẽ dẫn đến nhiều hệ quả pháp lý trong cả hai vụ án.

Trước hết là vụ đánh bạc năm 2004. Theo nhiều chuyên gia, việc Thành nhận tội thay là tình tiết mới làm thay đổi sự thật vụ án nên người có thẩm quyền cần phải ra quyết định kháng nghị tái thẩm để hủy bản án sơ thẩm. Khi vụ án được giải quyết lại, Thành sẽ thoát tội đánh bạc. Đồng thời, Thành và các con bạc thời đó cũng không bị xử lý hình sự về hành vi che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm bởi theo BLHS, che giấu hay không tố giác tội phạm đánh bạc thì không phạm tội.

Lúc đó, hành vi đánh bạc của anh của Thành sẽ bị đưa ra xem xét. Tuy nhiên, theo luật, tội đánh bạc theo khoản 1 Điều 248 BLHS là tội phạm ít nghiêm trọng, có thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là năm năm. Kể từ ngày vụ đánh bạc xảy ra (8-2-2004) đến thời điểm Thành khai lại đã quá năm năm nên thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với anh của Thành cũng không còn.

Như vậy, trong lý lịch tư pháp của Thành sẽ không còn tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là tái phạm. Điều này không làm thay đổi tội trạng cố ý gây thương tích của Thành nhưng có ảnh hưởng khi tòa quyết định hình phạt.

PHƯƠNG NAM