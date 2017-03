Thưởng công an phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh

Đây là chuyên án triệt phá ma túy với số lượng hai bánh heroin (gần 700 g) lớn nhất Cần Thơ từ trước đến nay. Hiện PC47 Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, chiều 6-2, các mũi trinh sát của PC47 Công an TP Cần Thơ đồng loạt bắt giữ Đỗ Văn Chi (51 tuổi, ngụ phố Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội) đang vận chuyển hai bánh heroin từ Hà Nội vào Cần Thơ giao cho Trần Thị Thu Thảo (ngụ phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) với giá 400 triệu đồng. Tại cơ quan công an, Chi khai số heroin trên mua của Bùi Thị Huệ (ngụ Hà Nội) rồi mang vào Cần Thơ bán lại cho Thảo. Từ lời khai của Chi, trong ngày 7-2, PC47 Công an TP Cần Thơ kết hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) bắt khẩn cấp Huệ. Ngoài ra, công an còn thu giữ các tang vật khác gồm hơn 500 triệu đồng, 21 điện thoại di động, hai máy bộ đàm, một máy quay phim, một roi điện…

GIA TUỆ