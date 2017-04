Thưởng lực lượng bắt kẻ đâm tài xế taxi ở Quảng Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu chúc mừng Công an tỉnh, Phòng PC45 và ban chuyên án nhanh chóng làm rõ, bắt giữ nghi can đâm tài xế taxi, cướp tài sản xảy ra vào tối 9-4 ở huyện Bắc Trà My.



Chủ tịch tỉnh Đinh Văn Thu khen thưởng ban chuyên án vì đã nhanh chóng điều tra, bắt giữ nghi can đâm tài xế taxi trước đó

Ông Đinh Văn Thu đánh giá cao nỗ lực của ban chuyên án trong việc nhận định, lên phương án phục kích và bắt được nghi can trong thời gian ngắn, tạo niềm tin cho người dân trong quá trình đảm bảo an ninh trật tự...

Lãnh đạo tỉnh đã trao thưởng nóng cho ban chuyên án số tiền 10 triệu đồng.

Trước đó, tối 9-4 Nguyễn Ngọc Huynh (36 tuổi, ngụ thị trấn Bắc Trà My) dùng dao đâm nhiều nhát vào người và cướp đi số tiền 1,2 triệu đồng của tài xế taxi rồi trốn vào rừng.