Thương nhân giả cán bộ văn phòng Chính phủ lừa chạy án

Ngày 22/8, TAND TP HCM đã tuyên phạt Hà Đức Dũng (36 tuổi) mức án 16 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".









Theo cáo buộc, Dũng là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần khai thác khoáng sản Đất Việt. Biết ông Nguyễn Minh Tuấn (giám đốc Công ty Lộc Bình Phú) bị công an triệu tập để xác minh hành vi làm giả Chứng thư bảo lãnh thanh toán, Dũng đề nghị sẽ "chạy" cho ông này không bị bắt giam. Từng nghe "quảng cáo" Dũng là cháu của một vị lãnh đạo Nhà nước, nhân viên Cục An ninh... nên ông Tuấn rất tin tưởng, giao trước 130 triệu đồng.Qua giấy triệu tập, Dũng biết vị cán bộ công an trực tiếp làm việc với ông Tuấn nên lân la làm quen, dò hỏi thông tin. Tuy không biết được gì nhưng Dũng lại dọa ông Tuấn: "Tội ông rất nặng, phải đưa thêm tiền mới giúp được". Tháng 11/2010, ông này đã đưa cho "ân nhân" thêm 350 triệu đồng.Sau khi nhận tiền, Dũng nại lý do cán bộ điều tra vụ việc của ông Tuấn đã thay đổi, rất khó "giúp" nhằm chiếm đoạt số tiền trên.Quá trình điều tra vụ án, Bộ Công an còn phát hiện Dũng khoe mình từng làm trợ lý cho lãnh đạo Tổng cục An ninh, hiện làm việc tại Văn phòng Chính phủ, có khả năng "giúp đỡ" cho các nghi can được tại ngoại và hưởng án treo. Tưởng thật, chị Trần Thị Kim Thu đã nhờ vị "cán bộ" này giúp cho anh trai đang bị Công an Đồng Nai bắt giam. Dũng ra giá 50.000 USD.Trong tháng 11/2010, chị Thu đã đưa tổng cộng cho Dũng 30.000 USD (tương đương 568 triệu đồng) để lo cho anh trai. Để chị này tin tưởng, Dũng tổ chức cho gia đình đi thăm nuôi anh trai nhưng lại đưa đến trại giam khác.Sau đó anh ta giả vờ gọi điện thoại rồi thông báo "Thanh tra Bộ Công an đang làm việc tại đây nên không vào thăm được. Hẹn một dịp khác".Nghi ngờ Dũng không giúp được, chị Thu nhiều lần đòi lại tiền nhưng người này không trả. Sự việc được tố cáo đến cơ quan chức năng.Theo VKS, Dũng đã lừa đảo để chiếm đoạt của chị Thu và ông Tuấn hơn 1 tỷ đồng.Theo Vũ Mai (VNE)