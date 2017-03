Thưởng 'nóng' cho ba tập thể khám phá nhanh vụ án giết người, cướp của

(PLO)- Ngày 11-1, tại lễ chào cờ đầu tuần, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai - Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh đã quyết định thưởng đột xuất ba tập thể gồm: Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Vĩnh Cửu và Công an xã Phú Lý mỗi đơn vị 5 triệu đồng.